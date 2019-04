Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Aseara, in jurul orelor 22,45, la UPU Spitalului “Elena Beldiman” a ajuns cu Ambulanta un barbat din municipiul Barlad, cunoscut luptator si antrenor la Fight Club Titans din localitate. Sportivul era batut in ultimul hal, avand o plaga contuza occipitala, traumatism toraco-abdominal sever…

- Pasari Calatoare / Birds of Passage, cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Filmul poate fi vazut in avanpremiera incepand de miercuri, 13 martie. Din 15 martie, Pasari Calatoare va rula in 38 de…

- Momente cumplite pentru familia unui bebeluș de opt luni din comuna vasluiana Perieni. Copilașul a ajuns in stare grava la Spitalul din Barlad, dupa ce s-a oparit cu ceai fierbinte. Parinții nu au sunat la 112, ci au dus copilul cu mașina personala la spital. Medicii au constatat ca baiețelul avea arsuri…

- Un copilas in varsta de doar opt luni, care s-a ales cu arsuri prin oparire accidentala, va ajunge in grija medicilor de la spitalul bucurestean de pediatrie “Grigore Alexandrescu”, ca urmare a deciziei colegilor lor de la Barlad de a-l transfera in Capitala. Incidentul care i-a provocat suferinta bebelusului…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat sa intervina, astazi dupa-amiaza, in municipiul Barlad, pentru a prelua un bebelus in varsta de opt luni, din comuna vasluiana Perieni, cu arsuri pe 20 la suta din suprafata corporala, dupa ce s-a ars cu ceai fierbinte. Copilul a fost transportat de familie la Spitalul…

- Feli a vorbit pentru prima oara despre o perioada grea din viața ei, cand s-a luptat cu depresia și cand credea ca toate ușile ii sunt inchise. Artista a recunoscut ca Smiley a fost unul dintre oamenii care au ajutat-o sa treaca peste asta. "In prima mea tentativa de mutat la Bucuresti, am stat 10 luni.…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna vasluiana Alexandru Vlahuta, a fost preluat, joi, de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in coma post-traumatica, dupa ce ar fi fost agresat de fratele sau, in cursul serii trecute. Potrivit managerului SAJ Vaslui, Aurora Popa, barbatul a fost…

- Edilul sef al Buzaului a declarat, miercuri, pentru News.ro ca a participat la intalnirea de marti cu conslierul premierului Darius Valcov si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in care s-a incercat ca ”primarii sa fie intorsi unul impotriva celuilalt”.”A fost o intalnire lunga in…