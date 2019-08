Stiri pe aceeasi tema

- Cavalerii, domnitele si celelalte personaje medievale care participa la editia de anul acesta a Festivalului Medieval din Suceava au fost intampinate in Cetatea de Scaun a Sucevei de domnitorul Stefan cel Mare. Deschiderea oficiala a festivalului a avut loc in interiorul Cetatii de Scaun, acolo unde…

- Cateva mii de suceveni au urmarit, joi seara, ”Parada cu faclii” un impresionant spectacol de strada al participanților la Festivalul anual de Arta Medievala ”Ștefan cel Mare” din Suceava, cel mai mare festival de gen din țara. Parada s-a desfașurat pe mai multe strazi din municipiul Suceava și s-a…

- Sucevenii și turiștii care vor sa ajunga in acest weekend laBucovina Motorfest sau saptamana viitoare la Festivalul de Arta Medievala „Stefan cel Mare" au la dispoziție, incepand de vineri de la amiaza, pana duminica seara, un microbuz TPL, care circula pe un traseu special creat pentru ...

- Cateva sute de artisti profesionisti si amatori din tara si strainatate vor simula timp de patru zile atmosfera medievala in Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare, in cadrul celei de a XIII-a editii a Festivalului de Arta Medievala, care se va desfasura la Suceava in perioada 15-18 august.…

- Aproape 500 de cavaleri și domnițe din Romania și alte șase țari vor participa la ediția de anul acesta a Festivalului de Arta Medievala „Stefan cel Mare”. Evenimentul, ajuns la a treisprezecea ediție, este organizat de Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei și Primaria Municipiului Suceava. Anul…

- Pentru popularizarea Festivalului de Arta Medievala „Stefan cel Mare" din Cetatea de Scaun a Sucevei, artistul fotograf Mihaela Oprisan a pregatit o expozitie care contine 31 de fotografii realizate la editiile anterioare, menite sa ilustreze frumusetea si activitatile inedite, ce ...

- Cu puțin timp inainte de organizarea Festivalului de Arta Medievala (15 – 18 august), la Cetatea de Scaun a Sucevei are loc atelierul istorico-didactic Arma medievala și rolul ei. Atelierul este structurat in doua etape: 29 iulie - 2 august și 5 – 8 august 2019, cei interesați putand ...

- Cu puțin timp inainte de organizarea Festivalului de Arta Medievala (15 – 18 august), la Cetatea de Scaun a Sucevei are loc atelierul istorico-didactic ”Arma medievala și rolul ei”. Atelierul este structurat in doua etape: 29.07 – 02.08.2019 și 05.08 – 08.08.2019, cei interesați putand opta pentru una…