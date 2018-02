Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți locuitori din zona ultracentrala a Timișoarei au trecut prin momente de groaza, dupa ce un apartament de pe strada Republicii a fost cuprins de flacari. Vecinii au simțit mirosul puternic de fum și au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit doua echipaje de la Pompieri, dar și unul…

- In urma cu cateva minute, un camion a luat foc pe autostrada Arad-Timisoara, la iesirea de la Aradul Nou. Maiorul George Plesca de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a precizat ca TIR-ul nu transporta marfa, ci era gol. Pompierii aradeni intervin in aceste momente. Vom reveni…

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit joi cu doua autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gopodarie din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Alarma s-a dat la ora 17.15.La sosirea echipajelor, ardea acoperișul garajului, corp comun cu camera ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in Campina, strada Victor Babes. Potrivit ISU Prahova, arde un obiect de mobilier dintr o camera. Din pacate pompierii au gasit…

- O gospodarie din localitatea Valea Voievozilor, judetul Dambovita, a fost mistuita de flacari. Potrivit Romania TV, focul a cuprins o magazie de lemne, un adapost pentru animale si acoperisul unei bucatari de vara.Proprietarul gospodariei si un vecin al acestuia au suferit arsuri. Ei au fost transportati…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, la un service auto din municipiul Campina. Din primele informatii in interior se afla mai multe avelope dar si acumulatori. Pericolul vine de la acumulatori care din cauza temperaturii foarte ridicate pot exploda. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Cel putin 41 de persoane au murit si cateva zeci au fost ranite intr un incendiu care a cuprins vineri dimineata un spital din orasul Miryang din sud estul Coreei de Sud, anunta agentia Yonhap, citata de BBC News.Incendiul, care a inceput in jurul orei 7:30 dimineata ora locala , a izbucnit in camera…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Luni (15 ianuarie) seara, pompierii au intervenit pentru stingerea a doua incendii, ce au avut loc in Carașeu și Lipau. Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la coșul de fum al unei case situate pe raza localitatii Carașeu, evenimentul fiind anuntat la ora 20:01. La adresa menționata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Murighiol.Potrivit ISU Delta, la fata locului se intervine…

- Sfarșit tragic pentru o buzoianca de 84 de ani, care a murit, duminica noapte, intr-un incendiu puternic care i-a mistuit locuința. In jurul orei 22,00, un incendiu puternic a cuprins casa in care batrana locuia singura. Pompierii prezenți la fața locului nu au izbutit decat sa limiteze proporțiile…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, vineri dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, pe DN1, in zona comunei Unirea. Reprezentantii ISU Alba, Detasamentul Aiud, actioneaza cu o autospeciala de interventie. Revenim cu amanunte.

- Un autoturism este cuprins de flacari, vineri, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba. Revenim…

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu izbucnit la un magazin din satul Carpinis, comuna Crasna. Articolul Magazin in FLACARI la Crasna! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, care joi au intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Mioarele, au descoperit in casa in flacari, in timpul interventiei, un barbat cu gatul taiat.Surse judiciare sustin ca cel mai probabil este vorba despre…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in couna argeseana Mioarele pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din localitate. Numai ca in momentul in care au patruns in casa, pompierii au ramas socati. Un barbat de 45 de ani a fost gasit in casa. Acesta era mort, avand gatul taiat. Ramane…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Un autoturism s-a transformat intr-un morman de fiare, vineri, pe DN58 B intre Ghertenis si Berzovia. Pompierii militari au anuntat ca pentru stingerea incendiului a fost trimisa o autospeciala de la Resita. “Nu au fost persoane ranite, conducatorul auto a observat ca iesea fum de sub capota si a oprit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Garofitei nr. 22 din Constanta. ...

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autovehicul in municipiul Tulcea. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si 8 subofiteri.La fata locului este prezent si un echipaj de politie.Potrivit ISU Delta,…

- Pompierii negreșteni au intervenit in data de 31 decembrie 2017, in jurul orei 00.40, pentru lichidarea unui incendiu produs in urma tamponarii a doua autoturisme pe drumul judetean Viile Apei. Din fericire, nu a fost ranit nimeni, insa in urma evenimentului, autoturismele au ars in proportie de aproximativ…

- Intervenție riscanta la sonda care arde de 8 zile in comuna Moftin, Satu Mare. Pompierii urmeaza sa asigure un culoar de trecere prin flacari pentru specialiștii canadieni care vor evalua starea sondei. Aceștia vor decide apoi daca și cum va fi stins incendiul.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astayi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta sociala din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, locuinta este istuata in apropierea…

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari, in aceasta seara. Incendiul a pornit de la acoperis si a coborat spre mansarda din lemn. Nu sunt raniti, spun pompierii.

- Aproape 30 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu extrem de puternic care a cuprins o sala de sport dintr-un oras aflat in Coreea de Sud. Este cel mai grav incident de acest gen, au anuntat oficialii sud-coreeni, potrivit CNN. Pompierii au spus ca flacarile au izbucnit in parcare si au…

- "Se stie ca zgomotul este asociat cu efecte adverse asupra sanatatii, precum tulburari ale somnului, cresterea tensiunii arteriale si aparitia bolilor de inima, asa ca acesta ar putea avea in mod plauzibil impact asupra sanatatii gravidelor si a fetusilor", a declarat pentru sursa citata coordonatoarea…

- Un accident de circulație, soldat cu patru persoane ranite, a avut loc in aceasta dimineața pe raza localitații bistrițene Nepos. Martori la accident au fost și trei pompieri de la subunitatea ISU din Singeorz-Bai. Aceștia au sarit imediat in sprijinul victimelor.

- Trei oameni au murit și alți 10 au fost raniți, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare, în districtul Neneția din Rusia, situat în vestul Siberiei, a anunțat, marți, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky,

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Statia Medgidia au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Radu Negru din Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea incendiul a pornit de la un…

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce autobuzul unei societati comerciale din judet a ars, in curtea firmei unde era parcat, pompierii stabilind ca focul a fost pus intentionat. “Pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina in curtea unei societati…

- Un incendiu puternic a izbuncnit in noaptea de sambata spre duminica in comuna prahoveana Brebu. Doua butelii au explodat, iar un autoturism si o vila cu un etaj au fost distruse de flacari. Pompierii au intervenit cu sase echipaje pentru a stinge focul.

- UPDATE – 19:48 Potrivit primelor informatii furnizate de pompieri, focul a fost pus intentionat. Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism de pe strada Nicolae Balcescu, din Targu Jiu. Se acționeaza cu ...

- O masina a fost cuprinsa de flacari pe A1 Bucuresti-Pitesti, la km 70, pe raza comunei dambovitene Petresti. Pompierii de la Gaesti au fost imediat alertati si s-au deplasat la fata locului. Din fericire, nicio persoana nu a fost afectata de incendiu.

- In aceasta dimineata, la camera centralei de la Scoala Mioarele a izbucnit un incendiu. Pompierii au trimis doua autospeciale dar cand acestea au ajuns incendiul era aproape lichidat. Asta, datorita unui pompier care locuieste in apropiere, plutonier major Valerica Cocea, de la Detasamentul Campulung,…

- O casa din lemn de pe raza satului Dornișoara, din comuna Poiana Stampei, a fost distrusa de un incendiu izbucnit ieri, in jurul orei 21.00, din cauza unui scurtcircuit produs la un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale și au salvat…

- Un incendiu puternic a izbucnit în dupa-amiaza zilei de ieri, 9 decembrie, într-un apartament aflat la etajul 1 al unui bloc din municipiul Balți, la fața locului intervenind de urgența doua autospeciale de pompieri. În timpul stingerii incendiului, în…

- O casa din comuna gorjeana Ionești, sat Gura Șușiței, a fost mistuita vineri intr-un incendiu. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Secției de Pompieri Turceni. Pompierii au constatat ca in...

- In vederea reducerii posibilitatilor de producere a unor evenimente care afecteaza siguranta cetatenilor, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a dispus unitatilor subordonate intensificarea actiunilor menite sa asigure un nivel ridicat de protectie la nivelul comunitatilor. Astfel, inspectorii…

- In acest moment,la Cuca, arde o casa.Pompierii au fost solicitați prin apelul 112,aceștia deplasandu-se cu doua autospeciale cu apa și spuma.Din primele informații se pare ca nu sunt victime. Ultima actualizare: Duminica, 03 Decembrie 2017 11:59

- Un babat in varsta de 63 de ani a provocat, ieri seara, un incendiu puternic intr-un bloc locativ din orașul Rabnița. Salvatorii au fost nevoiți sa evacueze trei etaje de locatari, realateaza novostipmr.com.

- Infrațite, galeriile celor doua echipe, U Cluj și Dinamo, au intreținut atmosfera la partida de pe "Cluj Arena". Au scandat incrucișat numele echipei adverse, au strigat impreuna "Romania, Romania" dupa intonarea imnului național la inceputul jocului și au ținut aprinsa flacara partidei pana la fluierul…

- O casa din lemn de pe raza orașului Gura Humorului a fost mistuita de flacari. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Incendiul a izbucnit la doua ore dupa miezul nopții trecute, din cauza jarului sau scinteilor provenite din soba. Pompierii humoreni au intervenit cu doua autospeciale și au salvat…

- Momente de panica la un spectacol de circ din China. Un tigru a scapat in public in timpul reprezentatiei.Sute de oameni asistau la spectacol in momentul in care fiorosul animal a scapat din cusca si s-a napustit asupa multimii. Oamenii au inceput sa fuga panicati.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solciitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta. Potrivit ISU Dobrogea, o locuinta de pe strada Spiru Haret din Cernavoda a fost cuprinsa de flacari.…

- Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit sambata dupa-amiaza la un automobil pe bulevardul Magheru, a anuntat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit sursei citate, masina a ars in totalitate, iar focul a fost stins. Nu au fost…

- Cel putin sase persoane au fost ranite usor intr-un incendiu, vineri, la Paris, intr-un magazin de haine situat la parterul unui imobil locuit, au declarat pompierii. La fața locului s-au deplasat...