- In acest an, catedra Coregrafica ai Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice implinește 30 de ani de activitate. Astfel, in data de 10 noiembrie, la Palatul Național, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, va fi organizat un concert jubiliar grandios unde veți putea vedea la…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la cel mai mare eveniment de muzica greceasca al anului. Potrivit organizatorilor, duminica, 14 octombrie, de la ora 19:30, toti cei care iubesc acordurile de bouzoukia, vor petrece la Sala Palatului, o seara greceasca de neuitat in compania marelui artist VASILIS…

- "Romania are cea mai mare inflatie din Europa pentru a saptea luna consecutiv, veniturile fiscale au scazut cu 10% fata de anul trecut si cu 20% si nimic nu functioneaza asa cum ne-ati promis. De 9 luni la Ministerul de Finante se face teatru, e o piesa in care minciuna joaca in mai multe acte. In…

- Ion Caramitru, directorul Teatrului National „I.L Caragiale” din Bucuresti a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice din Chisinau, in cadrul Reuniunii Teatrelor Nationale, care se desfasoara in perioada 19-30 septembrie.

- CHIȘINAU, 16 sept — Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon a semnat decretul cu privire la decorarea unor reprezentanți ai științei, culturii și altor domenii ale vieții publice din Republica Moldova cu înalte distincții de stat. Cântareței de opera Valentina…

- Consiliul Județean Argeș organizeaza, in perioada 24 – 25 august, cea de-a IV-a editie a festivalului cu specific roman „Sigiliul Romei in Arges”. Evenimentul este organizat in cadrul sustenabilitati proiectului Castrul Campulung Jidova – un simbol al Romei la granita dintre imperiu si lumea barbara”.…