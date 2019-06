Specialistii Digital Nation se ofera sa ajute spitalele afectate de atacuri informatice

Stiri pe aceeasi tema

- Patru spitale au fost afectate de un ransomware, fiind vorba despre "Victor Babes" din Bucuresti si cele din Husi, Dorohoi si Alba, din datele existente pana in prezent, anunta SRI. Reprezentantii SRI spun ca niciunul dintre spitalele afectate nu avea antivirus.

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat astazi Hotararea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activitații de asistența medicala comunitara. Documentul reglementeaza cadrul legal privind organizarea, funcționarea și…

- Doua noi focare de pesta porcina africana, la Iepuresti si Stejaru, au fost confirmate in judetul Giurgiu, in urma probelor trimise la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti. "Pesta porcina africana a fost confirmata de IDSA Bucuresti in urma probelor trimise din doua exploatatii…

- Potrivit IGSU, peste 1700 de pompieri din 13 județe au intervenit in intervalul 30 aprilie, ora 15.00 - 1 mai, ora 7.00."Avertizarile emise de meteorologi au produs efecte in județele AG, BZ, CL, CS, CV, HD, IL, IF, MS, PH, SJ, SV și TM, respectiv municipiul București, iar misiunile derulate…