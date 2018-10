Speak a cântat “Imnul național” la toaletă! Vremurile in care ostașii luptau pentru patrie, cu prețul vieții, sunt doar franturi din istorie pentru instagramiștii zilelor noastre. (Cum caștigi bani rapid) CANCAN.RO, emisiune difuzata de Romania TV, va prezinta scene de-a dreptul uluitoare cu doua celebritați de pe Instagram, care ar fi luat in ras imnul național al Romaniei. Cantarețul Speak și cel […] The post Speak a cantat “Imnul național” la toaleta! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav nu a ramas indiferent dupa ce au aparut imagini cu Bianca și noul ei iubit, pe un aeroport din Franța, in timp ce se sarutau de desparțire. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a prezentat imagini in premiera absoluta de pe aeroportul parazian Beauvais, cu primul sarut intre Bianca Dragușanu…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat ieri, modificarea Programului Operational Regional (POR) pentru Romania. Modificarile vizeaza adaptarea la contextul socio-economic actual si raspund necesitatii de simplificare a programului. “Schimbarile vor avea un efect benefic…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata dimineața (13 octombrie), ca un exercitiu national intitulat „Seism 2018” a inceput la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Exercițiul national…

- EXATLON ROMANIA. Giani Kirița a dezvaluit ce va face in Republica Dominicana. El a fost invitat in emisiunea Teo Show, iar fostul fotbalist și concurent Exatlon Sezonul 1 nu s-a ferit sa vorbeasca despre planurile pe care le are in legatura cu participarea la sezonul 2 al concursului. Alaturi de Giani…

- Gest inedit facut de parinții unor copii de la o gradinița din Craiova. In loc de flori pentru educatoare, parinții au facut donații pentru prima clinica de oncologie de copii din Romania care s-ar putea construi in viitor. In schimbul donațiilor, copii au primit cate un tricou care va fi noua uniforma…

- Romania este in alerta, sute de cazuri de infestari cu virusul West Nile au fost inregistrate la spitalele de boli infectioase. Pana acum s-au inregistrat 117 cazuri de infectie cu virus West Nile si 12 decese, insa persoanele din urma sufereau si de alte afectiuni. Pe de alta parte, MAE atrage atentia…

- Gigi Becali este unul dintre cele mai controversate persoane publice de la noi, dar patronul de la FCSB a fost dintotdeauna extravagant! Imediat dupa Revoluție, el și-a cumparat o mașina cu care a facut senzație pe strazile din Romania. Prima mașina straina a lui Gigi Becali a fost un Mercedes 190.…