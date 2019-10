Spania - Un mort şi doi dispăruţi în urma inundaţiilor din Catalonia Un barbat a fost gasit decedat si doua persoane sunt date disparute la o zi dupa inundatiile puternice produse in Catalonia (nord-estul Spaniei) in urma carora 25.000 de locuinte au ramas fara electricitate, au precizat miercuri autoritatile regionale, potrivit AFP.



Trupul neinsufletit al unui barbat dat disparut marti seara in localitatea Arenys de Munt a fost gasit la primele ore ale diminetii pe plaja Caldes d'Estrac, la o distanta de 40 de kilometri nord de Barcelona, a anuntat politia regionala pe Twitter.



Pompierii au anuntat totodata ca sunt in cautarea a doua…

Sursa articol: agerpres.ro

