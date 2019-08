Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca omologul sau brazilian Jair Bolsonaro a "mintit" in ce priveste angajamentele asumate in favoarea mediului, si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Parisul se opune tratatului de liber schimb UE-Mercosur, a indicat Palatul Elysee, transmite agentia…

- "Vom lucra la un acord de comerț liber cu Brazilia", a spus Trump reporterilor la Casa Alba, fara a oferi detalii, scrie Reuters.Trump a adus în discuție posibilitatea unei înțelegeri comerciale, în timp ce secretarul de Comerț Wilbur Ross a abordat liderii din domeniul…

- Comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a estimat luni ca va fi nevoie "de cel putin doi ani", inainte ca acordul comercial de liber schimb convenit recent de Uniunea Europeana cu blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay si Paraguay) sa intre in vigoare, transmite AFP, potrivit…

- Uniunea Europeana și MERCOSUR (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) au ajuns vineri, 28 iunie 2019, la un acord politic privind componenta comerț a Acordului de Asociere dintre cele doua parți. Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a contribuit la pregatirea celor 3 runde de negociere…

- Asta este marea lovitura cu care au venit europenii la masa negocierilor de la Osaka: dupa 20 de ani de negocieri, Uniunea Europeana a reusit sa semneze unul dintre cele mai ample, complexe si comprehensive acorduri comerciale din istorie, cel cu tarile MERCOSUR (Brazilia, Argentina, Uruguay si Paraguay).