Spania: Catalanul Josep Borrell, viitorul şef al diplomaţiei UE, denunţă 'atitudinea totalitară' a separatiştilor catalani 'Esenta problemei este ca separatistii ignora 'catalanitatea' celor care nu sunt separatisti', a declarat presei internationale Josep Borrell, el insusi catalan, la o zi dupa condamnarea a noua lideri separatisti, ceea ce a dus la manifestatii si incaierari la Barcelona. 'Cand excludeti o parte a populatiei deoarece nu va impartaseste ideile si considerati ca cei care apartin poporului sunt cei care gandesc ca voi, aceasta este o atitudine totalitara', a adaugat el. 'Si eu sunt catalan si nu gandesc ca voi', a afirmat Josep Borrell, adresandu-se separatistilor. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Pablo Llaren, insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, a emis un nou 'mandat de arestare european si international' impotriva lui Puigdemont, care a fugit in Belgia dupa tentativa de secesiune din 2017 pentru a scapa de urmarirea penala, a anuntat Curtea Suprema…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…

- Corpul lui Franco a fost ingropat intr-un mausoleu masiv in asa-numita Vale a celor cazuti, aflata in nord-vestul Madridului. Ramasitele pamantesti vor fi mutate intr-un cimitir municipal din nordul orasului, a declarat vicepremierul spaniol Carmen Calvo. Familia lui Franco va fi informata…

- Uniunea Europeana trebuie sa invete "sa foloseasca limbajul puterii", le-a spus luni deputatilor europeni candidatul propus pentru functia de sef al diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizand ca blocul comunitar trebuie sa actioneze sau sa riste sa fie zdrobit de superputeri precum SUA sau China,…

- Adunarea generala a clubului FC Barcelona a votat duminica propunerea de retragere a distinctiilor oferite de gruparea catalana lui Francisco Franco în perioada în care Spania s-a aflat sub dictatura acestuia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Cu 671 voturi pentru, 2 împotriva…

- Astazi, sute de mii de oameni s au adunat in centrul capitalei Spaniei, Barcelona, pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerand totdata independenta provinciei fata de Spania, potrivit Associated Press.Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni…

- Autoritatile franceze vor preda temporar Spaniei doi fosti sefi ai organizatiei separatiste basce ETA, inchisi in prezent in Franta, pentru a fi judecati de instantele spaniole, informeaza AFP.

- Look Sport și Look Plus au pus mana pe drepturile de televizare a campionatului Spaniei, La Liga. Clever Media Network mai deține drepturile pentru campionatele Germaniei, Franței, Portugaliei, Turciei și Cehiei. Astfel, pentru urmatoarele doua sezoane Look Sport și Look Plus vor transmite meciuri…