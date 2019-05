Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (3 WTA) și poloneza Magda Linette (87 WTA) se infrunta joi, in jurul orei 18:30, in turul II de la Roland Garros. Simona Halep - Magda Linette e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Infruntarea dintre Simona Halep și Magda Linette este a patra a zilei de joi de pe arena Suzanne-Lenglen…

- Simona Halep (3 WTA) a avut un prim meci la Roland Garros mai greu decat se astepta. Desi a castigat categoric primul set si decisivul, romanca l-a pierdut pe al doilea, scor 6-3, la fel cum s-a intamplat si la editia din 2018 a Roland Garros.Dupa partida cu Ajla Tomljanovic, constanteanca…

- Irina Begu (28 de ani, 116 WTA) evolueaza azi in primul tur de la Roland Garros. Romanca o infrunta pe chinezoaica Lin Zhu (25 de ani, 106 WTA). Partida va incepe la ora 12:00 și va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Eurosport 2. live de la 12:00 » Irina Begu - Lin Zhu…

- Sorana Cirstea, locul 84 WTA, s-a calificat cu mari emoții in turul al doilea al French Open. Romanca a invins-o, luni, scor 5-7, 6-4, 7-5, pe slovena de 18 ani Kaja Juvan, locul 131 mondial, admisa pe tabloul principal din postura de lucky-loser, principal dupa ce Petra Kvitova, locul 6 WTA, a anuntat…

- Jucatoarea din România s-a impus cu 5-7, 6-4, 7-5, într-un meci care s-a întins pe durata a 2 ore și 22 de minute, iar adversara Soranei a servit pentru câștigarea jocului în setul al doilea. Juvan a dominat mare parte din meci și conducea la un moment dat cu…

- Sorana Cirstea (93 WTA) joaca astazi semifinala turneului de la Nurnberg cu Yulia Putintseva (39 WTA), de la ora 14:30. Partida poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de patru ori pana acum și și-au imparțit victoriile in mod egal. Putintseva e principala favorita…

- Sorana Cirstea (93 WTA) a trecut de Madison Keys (14 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1. Romanca va juca in turul Post-ul Sorana Cirstea a invins-o pe Madison Keys și a trecut in turul II al turneului de la Madrid apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ​Sorana Cîrstea, locul 103 WTA, a fost învinsa, miercuri, cu scorul de 3-6, 7-6 (0), 6-4, de slovena Polona Hercog, locul 89 WTA, ratând calificarea în sferturile de finala ale turneului de categorie WTA International de la Lugano, potrivit News.ro. Cîrstea a servit pentru…