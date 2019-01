Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații un o serie de grafice pornind de la date din ultimul sondaj de tip Omnibus, desfașurat intre 24 noiembrie - 9 decembrie 2018. Conform datelor publicate, romanii au cea mai mare incredere in Pompieri (88%), Armata (77%) și…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de tip Omnibus, realizat in perioada 24 noiembrie–9 decembrie pe un eșantion național de 1.067 de persoane la domiciliul respondenților. Conform acestui sondaj, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD se…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind Primul sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora.Potrivit…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind Primul sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora.Potrivit…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a prezentat date dintr-un sondaj de opinie de tip Omnibus, privind intenția de vot la alegerile prezidențiale defalcata in conformitate cu intenția de vot politic (de partid).Tudor Chirila cheama romanii sa iasa in strada: 'Acum nu mai au bani…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a realizat un sondaj de opinie de tip Omnibus, in perioada 20 septembrie - 1 octombrie. Iata in exclusivitate defalcarea datelor pe regiuni istorice precum și pe medii de rezidența (rural/urban). Datele la nivel național le puteți citi aici.Citește…

- Un sondaj realizat de CURS arata ca pragul de valabilitate a referendumului pentru familie va fi depașit, iar validarea sa va fi posibila. Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a realizat un sondaj intre 20 septembrie și 1 octombrie pe un eșantion de 1.067 de persoane reprezentativ pentru…

- In 6-7 octombrie (sambata și duminica) romanii sunt chemați la vot pentru a vota pentru modificarea Constituției Romaniei in conformitate cu decizia Parlamentului prin care Familia se bazeaza pe Casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie și nu așa cum este acum Casatoria liber consimțita…