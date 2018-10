Anthony Kiedis, solistul trupei americane Red Hot Chili Peppers a fost dat afara de la meciul echipei LA Lakers, dupa ce i-a adresat injurii jucatorului de baschet Chris Paul, in a patra repriza a meciului, care a avut loc la Staples Center, potrivit USA Today. Anthony Keidis a fost escortat catre ieșirea din arena Anthony Kiedis si colegul lui, Flea se aflau in public public nerabdatori sa vada primul meci al sezonului in care a jucat LeBron James la Lakers. Debutul jucatorului LeBron James a fost umbrit de o altercatie intre aparatorul Chris Paul de la Houston Rockets si Rajon Rondo, de la…