Şofer din judeţul Braşov, urmărit de poliţişti Polițiști din cadrul Secției 3 Rurale Voila au reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 18 ani, din localitatea Șinca Veche, judetul Brașov. ,,In fapt, la data de 26 mai, in jurul orei 03.45, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care pe raza localitații Șinca Veche. Conducatorul auto a refuzat oprirea autoturismului, a efectuat manevre de evitare a acestora și, marind viteza de deplasare, și-a continuat traseul. Polițiștii au procedat la urmarirea autoturismului, cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei in funcțiune. La un moment dat, conducatorul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

