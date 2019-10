Şofer băut, reţinut de poliţişti după ce ar fi lovit mai multe maşini Din informatiile politistilor, barbatul s-ar fi urcat baut la volan, desi avea dreptul de conducere suspendat inca din luna august, cand a fost prins de politisti conducand tot sub influenta bauturilor alcoolice. 'Politistii au fost sesizati prin apel unic de urgenta cu privire la faptul ca in zona Cina si a Casei Tineretului, o autoutilitara ar fi acrosat mai multe autoturisme (sunt cel putin cinci masini lovite). Politistii ajunsi la fata locului au identificat autoutilitara si pe conducatorul acesteia, in urma verificarilor efectuate, stabilindu-se ca este vorba de un barbat de 55… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 octombrie 2019, polițiștii valceni au fost sesizați prin apel unic de urgența cu privire la faptul ca in zona Cina și a Casei Tineretului, o autoutlitara ar fi acroșat mai multe autoturisme. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat autoturismul și conducartorul auto. care ar fi acroșat…

- Politistii din Aiud au pus in executare un mandat de arestare preventiva care il vizeaza pe un barbat, de 44 de ani, din comuna Stremt, fata de care judecatorii au dispus cercetarea in stare de arest preventiv, pentru infractiuni la regimul circulatiei rutiere.

- Un barbat din Bistrița a fost reținut de polițiști, luni, din cauza ca s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere și, in plus, era rupt de beat. Barbatul risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile. In aceasta dimineața, polițiștii Biroului Rutier din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud…

- Un barbat ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Aiud. Acesta, conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) au dispus urmarirea penala pe numele lui Gino-Mario Iorgulescu pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) au dispus urmarirea penala pe numele lui Gino-Mario Iorgulescu pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Un cetatean turc in varsta de 59 de ani a fost retinut de politistii valceni dupa ce a fost prins conducand pe DN 7A, in localitatea Brezoi, desi avea dreptul de conducere suspendat pe teritoriul Romaniei inca din luna februarie a acestui an, au informat, marti, reprezentantii Politiei Valcea potrivit…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au reținut pentru 24 de ore un șofer depistat în trafic sub influența alcoolului. La data de 27 august a.c., în jurul orei 17:30, cel în cauza - un barbat de 54 de ani, din Turda, în timp…