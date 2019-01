Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…

- Romania sustine acordul privind Brexitul incheiat intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, precum si declaratia politica privind viitorul cadru al relatiei lor post-Brexit, a declarat duminica la postul BBC ministrul roman de externe, Teodor Melescanu. ''Considerăm că este esenţial pentru…

- Regatul Unit intra - cu 100 de zile inainte de Brexit - in vacanta parlamentara de Craciun, fara un acord privind iesirea din Uniunea Europeana si in plina confuzie in urma procesului de divort cu UE, care alimenteaza un anumit marasm, relateaza AFP, potrivit News.ro.Premierul Theresa May,…

- Leadershipul Theresei May, contestat printr-o motiune de cenzura dupa strangerea a 48 de scrisori in vederea unui vot miercuri searaLeadershipul Theresei May, contestat printr-o motiune de cenzura dupa strangerea a 48 de scrisori in vederea unui vot miercuri seara Parlamentarii…

- Guvernul irlandez isi intensifica pregatirile pentru eventualitatea in care Regatul Unit ar parasi Uniunea Europeana fara un acord de retragere din cauza opozitiei parlamentarilor britanici fata de mecanismul de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti vicepremierul…

- Romania, Polonia si Ungaria ar putea fi afectate semnificativ de Brexit, arata un nou raport ING, deoarece schimbarile la nivelul principalelor lanturi de aprovizionare si scaderea sumelor de bani trimise de expati se adauga potentialei reduceri de 20% a fondurilor europene alocate acestor tari.…

- Numarul cetatenilor din Uniunea Europeana care lucreaza in Marea Britanie a scazut cu 132.000 in perioada iulie - septembrie 2018, comparativ cu anul trecut, cel mai semnificativ declin anual de cand au inceput sa fie publicate aceste date, in 1997, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS).…