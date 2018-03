Site-ul ANAF a “crăpat”. Este doar vârful aisbergului.Tragedia abia urmează Mai intai trebuie spus ca firmele, in pofida blocarii site-ului fiscului, au putut sa iși plateasca taxele, impozitele și contribuțiile catre trezorerie. Deci, statul a putut sa incaseze banii. Ce nu au putut sa faca firmele? De exemplu, blocarea site-ului fiscului nu a mai dat posibilitatea companiilor sa verifice registrul companiilor care aplica plata defalcata a TVA. Informația este esențiala pentru o firma. Reamintim ca de la inceputul acestui an se aplica split TVA, o metoda care obliga fiecare firma sa verifice daca partenerii au adoptat sistemul de plata defalcata a TVA. In cazul in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sam Altman, miliardar tech din Silicon Valley, probabil fan al serialului Altered Carbon, a decis sa se sinucida asistat de catre compania Netcome, una care se ocupa cu prezervarea creierelor. Informatiile acumulate vor fi uploadate pe calculator, atunci cand tehnologia respectiva va fi inventata, in…

- A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care firmele vor trebui sa transmita Fiscului anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal. Reamintim ca din vara acestui an, operatorii economici vor trebui…

- A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care firmele vor trebui sa transmita Fiscului anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal. Reamintim ca din vara acestui an, operatorii economici vor trebui…

- "Stapanul inelelor" revine la viata pentru o jumatate de miliard de dolari. Atat va plati compania Amazon, pentru a produce un serial dupa acest film, scrie digi24.ro.Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane.

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Acuzațiile aduse de reprezentanții SC Alia SA omului de afaceri craiovean Fanel Trandafir, reprezentantul SC Legume și Fructe SA, au fost respinse atat de procurorii craioveni, cat și de judecatori. Reamintim ca, in urma cu mai bine de trei ani, ...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c pân la acest moment au fost depuse în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plat în anul 2018 un numr de 79.393 cereri pentru o suprafa de 221.301 hectare.Reamintim c în conformitate cu Ordinul Ministrului...

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Sistemul Split TVA se aplica doar firmelor aflate in insolvența și celor care la 31 decembrie 2017 aveau datorii la plata taxei pe valoarea adaugata. Insa masura introducerii acestui sistem de plata afecteaza și relațiile comerciale pe care le au ...

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…

- Shakira s-a aflat la un pas de a face inchisoare dupa ce Fiscul spaniol a acuzat-o de evaziune fiscala. Cu toate ca ancheta este in continuare in desfașurare, Shakira a platit o suma colosala pentru a ramane in libertate. Delictul era pedepsit cu inchisoare pana la 2 ani, iar artista de origine columbiana…

- Stadionul Olimpic din Pyeongchang, pentru construirea caruia s-au cheltuit 109 milioane de dolari, va fi demolat dupa Jocurile Paralimpice, competitie care va avea loc luna viitoare, scrie news.ro.Potrivit The Korea Times, arena va fi demolata deoarece pe termen lung aceasta este cel mai putin…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei în eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Despre Jay Z se poate spune orice, numai ca nu e generos nu. Celebrul rapperul a cheltuit o avere in onoarea bunului sau prieten, și totodata prieten de afaceri, OG Juan, care a implinit 50 de ani in weekendul trecut. Jay Z l-a sarbatorit pe OG Juan Petrecerea a inceput printr-o cina de 13,000 de dolari…

- Daniel Tudor, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat ca programul cu Banca Mondiala de informatizare a Fiscului este intr-o faza intarziata, insa institutia se afla in dialog pentru a gasi solutii, scrie Agerpres. 1 1 0 1 0 0

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Reforma sistemului de invațamant din Republica Moldova va beneficia de o finanțare adiționala de 10 milioane de dolari. Consiliul director al Bancii Mondiale a aprobat o decizie in acest sens vineri, 16 februarie, se spune intr-un comunicat de presa al instituției, citat de IPN.

- Proiectul de modernizare a Fiscului s-a blocat din cauza ”lipsei de angajament politic” incepand cu luna octombrie 2017, chiar daca anterior au fost constatate o serie de progrese, arata raportul Bancii Mondiale privind progresul programului. Reamintim, fostul ministru de Finanțe Ionuț Mișa declara…

- O mare nenorocire s a produs in urma cu putin timp in comuna Cumpana, judetul Constanta, unde un barbat, in varsta de 41 de ani, a fost gasit decedat, in casa, pe strada Berzei.Potrivit medicului Claudia Diana Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, acesta…

- Firmele ar trebui sa aiba la dispozitie o perioada mai lunga pentru pregatirea si depunerea dosarelor care solicita sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua editii a Ghidului de finantare al companiilor romanesti, lansat de catre INACO. Organizatia INACO sustine…

- Legea Prevenirii: Firmele prinse pe picior greșit de ANAF vor fi pasuite de la plata unor amenzi. In plus, inspectorii vor fi obligați sa le explice celor responsabili ce trebuie sa repare. Daca in 90 de zile problema nu este rezolvata, abia atunci firmele vor fi sancționate. Organele de control vor…

- Motivele pentru care apare eșecul se gasesc, insa exista și excepții – business-uri care dovedesc ca inca exista șanse pentru antreprenori, chiar și incepand de la simplul stadiu de start-up. Un asemenea exemplu este Fredy – afacerea cu produse de patiserie care rezista pe piața de peste 7 ani. Dupa…

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016, când s-au înregistrat…

- Decizia Parlamentului Romaniei de a amenda actul normativ care prevede mecanismul de plata defalcata a TVA a fost benefica, considera Vlad Boeriu, partener Deloitte. "Colaborarea dintre legiutori si mediul privat este cheia pentru a ajunge la reglementari echilibrate cu avantaje pentru ambele…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un nou seminar cu scopul informarii firmelor din județ cu privire la modificarile legislative. Evenimentul organizat in data de 23 februarie, de la ora 10.00, in Sala Nera a Centrului Regional de Afaceri din Timișoara va avea tema “AJOFM Timiș…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca Legea Prevenirii sau a preventiei, adoptata de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial, el apreciind ca acest act normativ va da o mai mare libertate companiilor. „Din acest moment, inspectorii institutiilor…

- Astazi in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor primariei capitalei, s-a anunțat ca pentru spalarea strazilor s-au cheltuit circa 27 de mii de lei, noteaza Noi.md. Reamintim ca in zilele de odihna, in fiecare sector al Capitalei au fost repartizate cite doua autospeciale, care au spalat noroiul…

- Rusia se pregatește sa ofere bilete pentru plimbari in spațiu. Turiștii vor ajunge mai intai pe Stația Spațiala Internaționala iar biletului pentru o “plimbare” se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia se pregatește sa ofere turiștilor bilete pentru plimbari in spațiu. Informația…

- Desi termenul de depunere a Declaratiei 600 a fost amanat pentru data de 15 aprilie, o alta dilema a iesit la suprafata: ce se intampla cu prima plata care trebuia facuta la data de 25 martie. Reprezentanti ai Finantelor, Fiscului si consultantii fiscali nu se pot pune de acord asupra unei solutii,…

- Radu Calistru a picat cu nota 5.00 examenul organizat de Ministerul Sanatații in decembrie pentru ocuparea postului de director la Ambulanța Iași @ Membrii comisiei de examen au mai corectat odata teza lui Calistru și i-au pus tot nota 5.00 @ Pentru a deveni director, Calistru trebuia sa obțina minim…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Comertul online din Romania este estimat in anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decat anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piata care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar si automatizari care permit o mai mare eficientizare a procesului…

- Google a cheltuit pentru prima data mai mult decat orice alta companie in 2017 pentru a influenta Washingtonul. Și-a batut propriul record si a alocat mai mult de 18 milioane de dolari pentru operatiuni de lobby, astfel incat sa atraga atentia autoritatilor americane asupra unor chestiuni…

- Suma datoriei Ucrainei fața de Fondul Monetar Internațional (FMI) constituie 12,1 miliarde de dolari SUA. Informația a fost facuta publica luni, 22 ianuarie, de catre vicepreședintele Bancii Naționale a țarii Oleg Ciurii, informeaza UNIAN. Potrivit spuselor acestuia, in prezent, Banca Naționala ii datoreaza…

- Stiati ca societatile care accepta plati cu cardul bancar pot sa acorde avansuri de numerar la terminalele de plata la cererea clientilor? Iata ce scrie comisarul de la Protectia Consumatorului, Marian Grigoras, fost prefect de Iasi: "Conform Ordonantei de urgenta nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Reamintim ca tragedia din clubul Colectiv, acolo unde 64 de persoane…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Anul 2018 a inceput cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea in vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, in realitate, obligatiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai complexe incepand cu…

- cu suma totala de 43,6 milioane euro Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 08.01.2018, s-a reluat plata regulara aferenta Campaniei 2017, fiind autorizati la plata un numar de 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro. Din Fondul European…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta promulgarea de catre presedintele Klauss Iohannis a Legii Prevenirii. Reprezentantii mediului de afaceri sustin, insa, ca Legea este inutila, avand in vedere ca a fost golita de continut. Contraventiile si modelul planului de remediere…

- Firmele aflate in insolventa sau care au datorii peste un anumit plafon vor fi obligate la plata TVA-ului defalcat. Presedintele Klaus a promulgat, astazi, Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA. Plata defalcata a TVA va fi optionala pentru toti agentii…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, potrivit unui anunt publicat pe pagina Administratiei Prezidentiale. Reamintim ca Ordonanța prevede…

- Firmele mijlocii vor fi mutate de la administrațiile regionale județene ale Fiscului (de la Ploiesti, in cazul regiunii Sud Muntenia) la cele judetene (la Pitesti, in cazul Argesului) cel mai probabil incepand din luna ...