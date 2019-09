Sistemul Coca-Cola a contribuit cu 74 de milioane euro in mod direct la economia Romaniei in 2018 Sistemul Coca-Cola din Romania, format din companiile Coca-Cola Romania si Coca-Cola HBC Romania, a contribuit, anul trecut, la economia locala pe intreg lantul de valoare cu 594 milioane euro, din care 74 milioane euro reprezinta valoarea adaugata directa, potrivit studiului de impact socio-economic al sistemului.





Potrivit studiului, Coca-Cola Romania si Coca-Cola HBC Romania sustin impreuna 27.300 pe intregul lant de valoare si au peste 1 milion de euro investiti anual in proiecte pentru comunitate. Prin activitatea sa, sistemul Coca-Cola in Romania pune in miscare… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

