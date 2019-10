Siria: Moscova blochează la ONU un text american cerând încetarea ofensivei turce Rusia a blocat vineri la ONU un proiect american de declaratie a Consiliului de Securitate cerand Turciei sa inceteze ofensiva sa militara din nordul Siriei, au facut cunoscut surse diplomatice, potrivit AFP.



Moscova a intrerupt o procedura de adoptare a acestui text care trebuia sa aiba loc la orele 19.30 GMT, a afirmat una dintre surse. China a urmat Rusia, intrerupand, de asemenea, aceasta procedura, potrivit unui diplomat sub protectia anonimatului.



Proiectul, care in versiunea initiala cerea Ankarei doar sa revina la diplomatie in loc sa recurga la mijloace militare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

