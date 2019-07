Stiri pe aceeasi tema

- Un emisar al Papei Francisc s-a intalnit luni cu presedintele sirian Bashar al-Assad, caruia i-a transmis ingrijorarea Suvernaului Pontif cu privire la situaia umanitara in nord-vestul tarii a anuntat un purtator de cuvant al Vaticanului, relateaza Reuters, o zona in care 23 de persoane au fost ucise…

- Televiziunea de stat iraniana a informat ca Gardienii Revolutiei au capturat un petrolier strain cu 12 persoane la bord, acuzat de contrabanda cu petrol. Conform presei iraniene, petrolierul transporta ilegal petrolul de la traficantii iranieni catre clienti straini si a fost interceptat la…

- Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul lunii aprilie bombardamentele asupra provinciei Idlib, unde traiesc circa trei milioane de persoane, si asupra zonelor adiacente in provinciile limitrofe Alep, Hama si Latakia. Noua persoane, intre care trei copii,…

- "Cei patru membri ai echipajului de pe 'Grace 1' arestati de Politia regala din Gibraltar au fost eliberati pe cautiune fara acuzatii" impotriva lor, potrivit comunicatului acesteia. "Ancheta este in curs de desfasurare si 'Grace 1' ramane imobilizat", a precizat politia. Capitanul…

- Statele Unite si Rusia discuta despre un ”mod de a avansa” in Siria, care sa permita regimului de la Damasc al lui Bashar al-Assad sa iasa din izolare - cu anumite conditii, inclusiv acceptarea unui armistitiu la Idlib -, anunta emisarul american pentru Siria Jim Jeffrey, relateaza AFP, informeaza…

- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…

- Zeci de persoane au fost ucise în nord-vestul Siriei dupa ce rebelii din regiune au lansat un contraatac marți împotriva forțelor pro-guvernamentale, potrivit unui raport al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Al Jazeera. Confruntarile din orașul Kafr Nabuda, situat…

- Germania, Franța și Marea Britanie condamna Rusia și regimul președintelui sirian Bashar al-Assad pentru acțiunule armate din nord-vestul Siriei, se arata in declarația comuna a celor trei țari din 13 mai, potrivit DW. Recent, populația civila din aceasta regiune a fost supusa bombardamentelor masive…