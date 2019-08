Stiri pe aceeasi tema

- Tanara mamica din Slobozia care și-a pus capat zilelor aruncandu-se in raul Ialomița se numea Irina Raluca Dobre și avea 2 fetițe. Apropiații acesteia susțin ca femeia traversa o perioada extrem de dificila de cand se desparțise de tatal copiilor ei și nu a putut sa depașeasca acest moment.

- Boala cu care s-au nascut - ”paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica”-, le-a aruncat pe Maya și Ingrid Costache, din Slobozia, Ialomița, in valtoarea unei lupte dramatice pentru fiecare zi din viața. Cum prețul unei copilarii cat de cat normale este unul uriaș - peste 100.000 de euro pentru o operație…

- Joel Darlington (20 de ani), jucatorul lui Bala Town (prima liga din Tara Galiilor) a fost gasit spanzurat, luni, in garajul casei sale. Motivul tanarului a fost faptul ca, in cariera foarte scurta, a suferit un numar mare de accidentari, care i-au impiedicat in repetate randuri evolutia carierei sportive.…

- O tanara a inchiriat un apartament in regim hotelier, din care a plecat cu mai multe bunuri. Suspecta a fost prinsa de catre polițiști, dupa ce proprietara a sesizat prejudiciul și a apelat la ajutorul oamenilor legii. O femeie, in varsta de 40 de ani, din municipiul Targu Jiu, a sesizat polițiștii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Slobozia, ca va analiza o propunere de acordare a unor bonusuri pentru constructori, astfel incat lucrarile la pasajul suspendat de la Drajna sa fie terminate cat mai repede. „Am vorbit despre pasajul de la Drajna atit la Calarași, cat și aici…

- O femeie si-a pus capat zilelor, joi dupa-amiaza, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 al Spitalului din Ploiesti. Femeia era internata la sectia de cardiologie, desi avea si probleme psihice.

- Un fost polițist din Lugoj și-a pus capat zilelor, in aceasta dimineața. Vasile P. a fost gasit spanzurat, marți dimineața, in apartamentul in care locuia, de pe strada Corneliu Coposu. Conform spuselor vecinilor, in ultimul timp barbatul era cam abatut. Trupul neinsuflețit a…

- Administratiile locale au avut anul trecut venituri totale de 57,18 miliarde de lei, cu 5,6 miliarde mai mult decat in 2017. Din aceasta suma, 46% (26,29 miliarde de lei) reprezinta veniturile primariilor de municipii si orase, 31% (17,57 miliarde de lei) reprezinta veniturile primariilor…