- Tragedie in Argeș! Barbat de 45 de ani, gasit spanzurat de fratele sau. Totul s-a intamplat in aceasta dimineața, in Topoloveni. Cei doi frați locuiau impreuna. Niciunul nu era casatorit. Din primele informații, barbatul gasit spanzurat de fratele sau avea probleme cu alcoolul și nu mai avea nici loc…

- Bunica preotului din satul Remeți, județul Maramureș, s-a stins tragic din viața in preajma sfintelor sarbatori pascale. Preotul a venit in vizita pentru a ii aduce medicamente și pentru a se asigura ca nu mai are nevoie de nimic, scrie antena3.ro. https://www.romaniatv.net/tragedie-de-paste-o-femeie-a-murit-in-urma-unui-incendiu_471932.html

- Tragedie in aceasta seara la metroul din Bucuresti. O persoana a cazut la metrou, pe sine in statia Gorjului, de pe Magistrala Preciziei.Potrivit Antena3.ro, este vorba despre o femeie, care a murit.La fata locului au intervenit echipele de urgenta pentru scoaterea victimei.Sursa foto: Facebook Metrorex,…

- O femeie in varsta de 54 ani, din Iasi, a murit, marti, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al sectiei Spitalului municipal Roman unde era internata. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt,...

- Soferul unui microbuz a murit luni seara dupa impactul cu un tir polonez, pe autostrada A1, pe raza localitatii timisene Remetea Mare iar o femeie din microbuz a fost transportata la spital, conform Agerpres.roIn accident au fost implicate trei persoane, cei doi soferi si o femeie din microbuz. La locul…

- Accidentul de circulatie s-a produs duminica dimineata, pe raza comunei Patrauti a judetului Suceava. In accident au fost implicate trei masini. In urma impactului, o femeie si-a pierdut viata si o alta a fost ranita.

- O prahoveanca in varsta de 50 de ani a avut parte de un sfarsit cumplit. Femeia a murit, dupa ce a fost lovita in gat de o tabla desprinsa dintr-un acoperis de vantul extrem de puternic. Incidentul șocant a avut loc sambata dupa-amiaza, in comuna Manesti din judetul Prahova. Femeia a iesit in curtea…

- Patru copii si o femeie si-au pierdut viata sambata dimineata intr-un incendiu declansat intr-o locuinta din Nuremberg, in sudul Germaniei, a anuntat politia preluata de dpa. In total, in cladire...