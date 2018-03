Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.Halep si Radwanska…

- Simona Halep și Irina Begu s-au calificat, vineri, in „optimile” probei de dublu de la Miami, dupa ce au caștigat meciul cu perechea Julia Goerges / Bethanie Mattek-Sands, scor 7-6(3), 7-6(6).

- Simona Halep s-a calificat cu emotii in turul 3 al turneului de la Miami, unde va juca in compania polonezei Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a prefatat intalnirea cu numarul 32 in ierarhia mondiala, spunand ca va trebui sa fie mai agresiva decat in meciul cu Oceane Dodin.

- Liderul tenisului mondial feminin s-a decis sa spuna totul. Simona Halep a facut o serie de dezvaluiri incendiare la Miami. Aceasta a fost intrebata ce preferinte are atunci cand vine vorba de fotbal.Citeste si: Efectele-MINUNE ale spanacului: De ce nu trebuie sa-ti lipseasca de pe masa niciodata…

- Presa de Polonia e speriata de faptul ca Simona Halep e pe locul 1 WTA inaintea meciului de sambata cu Agnieszka Radwanska din turul 3 de la Miami. Jurnaliștii de la Przeglad Sportowy scriu ca Radwanska joaca foarte slab atunci cand intalnește jucatoarele din fruntea clasamentului WTA, așa cum e situația…

- Simona Halep s-a calificat cu greu in turul trei de la Miami dupa ce a invins-o pe Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5 și culoarul spre finala pare destul de accesibil. Madison Keys a abandonat in turul doi, iar in runda urmatoare jucatoarea noastra da peste poloneza Agnieszka Radwanska, fostul numar 2…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Simona Halep a fost huiduita la Miami! In game-ul patru al setului decisiv cu Oceane Dodin, locul 98 WTA, Halep a aruncat cu racheta de pamant. Publicul a huiduit-o pe romanca, iar Simona a primit si un avertisment din partea arbitrului de scaun, in meciul caștigat chinuit, 3-6, 6-3, 7-5.Simona…

- Simona Halep a vizitat, miercuri, Spitalul Baptist pentru copii din Miami. Sportiva le-a facut micuților o surpriza, aducandu-le jucarii și stand de vorba cu ei. Intr-un filmuleț postat pe site-ul WTA Tennis, se poate vedea cum numarul 1 mondial merge in vizita la spitalul pentru…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- LIVE TEXT Simona Halep – Oceane Dodin, in turul 2 la Miami, in turul 2 la Miami, turneu de tenis dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, joaca direct in runda secunda cu franțuzoaica Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA), jucatoare venita din…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami (SUA), va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit, scrie prosport.ro.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Halep a facut cel mai…

- Simona Halep, dupa calificarea in sferturi la Indian Wells: ”Am fost pregatita, știam ce trebuie sa fac”. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale trurneului de la Indian Wells, dupa ce, in optimi, a trecut de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1. Meciul, ce a durat o ora și 17 minute,…

- In faza urmatoare, Simona Halep va evolua pentru prima data cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, care a produs surpriza, eliminand-o pe jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, cu 6-1, 6-2, in 70 de minute.Citește și: Simona Halep a dezvaluit cum…

- Simona Halep a declarat ca miscarea in teren si faptul ca a fost mai puternica pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partida jucaa impotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide."Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si ei este foarte greu de returnat.…

- "Cu Serena, este intotdeauna dificil sa nu te astepti ca ea sa castige un turneu. Dar este clar ca ne aflam intr-o situatie speciala in acest moment. Nu a jucat un meci de mai mult de un an, a nascut un copil cu multe complicatii post-nastere. Planul este sa revina la nivelul ei cel mai bun. S-a antrenat…

- Horia Tecau si Jean Julien Rojer isi pastreaza coroana la turneul de 500 de puncte de la Dubai. Favoriti doi pe tabloul de concurs, Tecau si Rojer au castigat finala impotriva perechii formate din James Cerretani si Leander Paes (Statele Unite / India) cu scorul de 6-2, 7-6(2), intr-o ora si 27…

- Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult…

- Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata dupa ce a pierdut locul 1 mondial: ”Nu ma intereseaza”. Daneza Caroline Wozniacki va mai sta pe primul loc mondial in ierarhia WTA pana pe 26 februarie, cand in ierarhie va redeni lider Simona Halep . Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata. „Important…

- Aceasta este prima semifinala programata la Doha. Dupa acest meci va avea loc a doua partida din penultimul act, ce va fi stabilita dupa meciurile care se disputa vineri, in ultimele doua sferturi. Spaniola, fosta numarul 1 mondial si castigatoare la Roland Garros si Wimbledon, conduce cu 3-1 in fata…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Catherine Bellis (SUA), locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open. Calificarea in semifinale la Doha este recompensata cu un premiu de 147.750 de dolari si cu 350 de…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-0, 6-4, de spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Doha, transmite News.ro . Dupa bunele evolutii din primele doua tururi, jocul Soranei Cirstea…

- "Ma bucur ca am revenit la Doha si am jucat in fata voastra. Sunt fericita ca am putut castiga acest meci, era cu adevarat important. Nu sunt intr-o stare perfecta, dar sunt aproape. Trebuie sa fiu increzatoare ca totul va fi ok in turul urmator, in urmatoarele meciuri. Am facut un turneu…

- Circuitul WTA intra pe teritoriul Simonei Halep! Constanteanca este jucatoarea care a dominat in precedentele trei sezoane turneele din categoriile Premier Mandatory si Premier 5, din ultima facand parte si turneul de la Doha (Qatar), programat saptamana viitoare. Simona a preluat stafeta…

- Semifinala de joi de la Australian Open dintre Simona Halep și Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, disputata la ora 07:00, a adus in fața televizoarelor de 3 ori mai puțin telespectatori decat ultimul derby FCSB - Dinamo. Calificarea romancei in ultimul act de la Melbourne a fost urmarita de aproximativ…

- Kerber a invins-o, luni, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, pe Su-Wei Hsieh (Taiwan), locul 88 WTA, dupa o partidia de doua ore si opt minute, in optimi. Hsieh le eliminase anterior pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Serena Williams a afirmat ca nu simte ca a fost inlocuita de vreo jucatoare in cele 11 luni de absenta si avertizeaza ca isi vrea locul 1 inapoi. Serena Williams si fiica sa, pe coperta revistei Vogue. Micuta Olympia este vedeta lunii februarie FOTO "Nu a existat un numar 1 clar cat…

- Garbine Muguruza, principala urmaritoare a Simonei Halep, a debutat in forța la turneul de la Sydney, competiție premergatoare Australian Open. Muguruza, favorita principala la Sydney, s-a impus in fața lui Kiki Bertens in optimi, 6-3, 7-6, dupa un meci care a durat o ora și 50 de minute. Spanioloaica…

- Jucatoarea germana Angelique Kerber, locul 22 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-1, pe americanca Venus Williams, locul 5 WTA si cap de serie numarul 2, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Sydney. Kerber a castigat duelul fostelor ocupante…

- Sorana Cirstea (27 ani, 37 WTA) a cedat in fata jucatoarei venite din calificari (25 ani, 74 WTA) dupa o ora si 32 de minute de joc. Watson a reusit 6 asi si a facut 5 duble greseli, in timp ce Cirstea a avut un singur as si a comis 6 duble greseli.Heather Watson are acum 3-1 in meciurile…

- Katerina Siniakova (Cehia, locul 47 WTA), cap de serie numarul 6 si detinatoarea trofeului, va fi adversara Simonei Halep (1 WTA) in finala turneului de la Shenzen, dupa ce a reusit sa treaca in semifinale de rusoaica Maria Sharapova (59 WTA). A fost 6-2, 3-6, 6-3 pentru jucatoarea din Cehia, dupa o…