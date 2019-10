"Politistii sibieni cauta un minor de 7 ani a carui disparitie de la domiciliu a fost sesizata in aceasta dupa-masa. Cetatenii care pot oferi informatii cu privire la acest minor sunt rugati sa apeleze 112. In aceasta dupa-masa, in jurul orei 18,00, prin SNUAU 112, mama unui minor in varsta de 7 ani a sesizat Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu cu privire la plecarea voluntara de la domiciliu a fiului ei, Damian David Andrei Alexandru", se arata in comunicatul IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, copilul a plecat de acasa in jurul orei 14,00. Familia din care a disparut copilul…