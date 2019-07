Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Poliției Romane 17 copii - 7 baieți și 10 fete - figureaza ca fiind disparuți. Cel mai vechi caz este cel al lui baiețel care la momentul dispariției avea doar 2 ani, iar de atunci au trecut 15 ani. The post Cine sunt copiii disparuți in Romania? Cel mai vechi caz din evidențe dateaza de…

- Pe lista de pe site-ul Poliției Romane figureaza 17 copii ca fiind disparuți, dintre care șapte baieți și zece fete. Unul dintre copii avea doar doi la data dispariției, dupa 15 ani acesta nu a fost gasit.

- FOTO – Arhiva 17 copii figureaza pe site-ul Politiei Romane ca fiind disparuti, dintre care 7 baieti si 10 fete. Cel mai vechi caz este cel al lui baietel, care avea la momentul disparitiei varsta de doar 2 ani. De la momentul disparitiei sale au trecut 15 ani, scrie Mediafax. Doar 17 copii figureaza…

- Pe site-ul Poliției Romane 17 copii - 7 baieți și 10 fete - figureaza ca fiind disparuți. Cel mai vechi caz este cel al lui baiețel care la momentul dispariției avea doar 2 ani, iar de atunci au trecut 15 ani

- Doar 17 copii figureaza pe site-ul Politiei Romane ca fiind disparuti, dintre care 7 baieti si 10 fete. Cel mai vechi caz este cel al lui Burcsa Csaba, care avea la momentul disparitiei varsta de doar 2 ani, iar de la momentul disparitiei sale au trecut 15 ani. El a disparut in 2004, in jurul orei 12:30,…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt are in lucru 13 dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind din anul 2008, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, agentul sef adjunct Georgiana Mosu. Potrivit sursei citate, este vorba de 5 fete si…

- Serialul romanesc „Ingerașii”, ai carui protagoniști au fost actorii Adela Popescu și Ioan Isaiu a inregistrat audiențe-record in perioada 2008-2009. Printre actori, s-a aflat și Jennifer Dumitrașcu, care a cucerit publicul cu zambetul ei. Acum, tanara in varsta de 17 ani s-a transformat intr-o adevarata…

- O femeie din SUA a lovit cu mașina doi copii. In momentul accidentului, aceasta incerca sa faca o fotografie. Poliția a arestat-o pe Letoya Palmo, in varsta de 29 de ani, dupa ce aceasta a dat cu mașina peste doi copii, in varsta de doi ani, și respectiv 10. Aceștia au fost loviți de mașina condusa…