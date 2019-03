Shell va demara forajele exploratorii pentru titei si gaze in largul coastei Bulgariei Grupul energetic anglo-olandez Shell a anuntat marti ca va incepe luna viitoare forajele exploratorii pentru titei si gaze in largul coastei Marii Negre din apele teritoriale ale Bulgariei transmite Reuters.



Shell s-a aliat cu grupul spaniol Repsol si firma australiana Woodside Energy dupa ce a incheiat un contract cu Bulgaria in 2016 pentru explorari la mare adancime, ca parte a eforturilor autoritatilor de la Sofia de a-si reduce dependenta de gazele naturale rusesti.



Este singurul proiect Shell pe segmentul upstream in Bulgaria.



"Cu ajutorul partenerii si beneficiind…

Sursa articol si foto: business24.ro

