Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 10 ani, London Eisenbeis, și-a pierdut viața in timp ce se distra alaturi de familie intr-un parc acvatic. Copila era foarte fericita ca, in sfarșit, a crescut suficient cat sa se...

- Un accident, care s-a soldat cu moartea soferului, a avut loc noaptea trecuta la Dubasari.Potrivit mvdpmr.org, tragedia a avut loc in jurul orei 3. Asta dupa ce proprietarul masinii ar fi lasat o femeie in stare de ebrietate sa conduca.Femeia nu a reusit sa faca fata condusului.

- O fetița de 6 ani a murit dupa ce fratele ei mai mic a impușcat-o accidental in cap. Copila statea in masina alaturi de fratele ei de patru ani, in drum spre casa lor din Paulding, Georgia.

- O femeie in varsta de 88 de ani, din satul Dubistea de Padure, comuna Hodac, a fost descoperita, vineri, carbonizata in propria curte, primele verificari indicand faptul ca aceasta ar fi aprins resturile vegetale, informeaza Agerpres.Citește și: Doi batrani au murit intoxicați cu fumul provenit…

- Actorul nigerian Duke Oliver, cunoscut in industria cinematografica sub pseudonimul Sylvanus, a murit in timp ce se intorcea de la inmormantarea mamei sale, relateaza legit.ng, potrivit Mediafax.Funeraliile au avut loc pe 29 martie, iar actorul a murit intr-un accident petrecut pe drumul dintre…

- Un barbat de 55 de ani, din Brasov, a murit miercuri in timp ce dadea proba practica pentru obtinerea permisului auto, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Candidatului i s-a facut rau, in timp ce conducea masina inscriptionata "Examen", iar echipajul medical sosit la fata locului…

- Un roman in varsta de 41 de ani, șofer de TIR, a avut parte de un sfarșit cumplit. Acesta a murit pe o autostrada din Germania, chiar in timp ce dadea declarații polițiștilor cu privire la o tamponare ușoara.

- O fetita a pierit, pare-se, de foame si de boli netratate, la nici macar jumatate de anisor! Cu trupul ros de saracie si ignoranta, un bebelus de 5 luni a sfarsit intr-un mod care a ingrozit tot Buzaul: subnutrit, cu trupul mult prea fragil, in care inimoara i-a... cedat!