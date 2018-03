Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- Directorul adjunct al BND Ole Diehl a declarat parlamentarilor in timpul unei sedinte cu usile inchise ca evaluarea este "sigura", potrivit ziarului, citand participanti la reuniune. In acelasi timp, Diehl a spus ca agentia considera discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud…

- Ministrul nord-coreean de Externe Ri Yong-ho purta vineri consultari in Suedia, o tara care reprezinta interesele americane in Coreea de Nord, pe fondul unei destinderi diplomatice intre Phenian si Occident, relateaza AFP. Diplomatul-sef nord-coreean a sosit joi la Stockholm, la o saptamana dupa…

- Conferința de Securitate de la Munchen ia pulsul relațiilor transatlantice. Insa anul acesta diferențele de prioritați dintre America și nucleul dur european au devenit și mai vizibile. Demisia lui Gary Cohn (principalul consilier economic al președintelui Donald Trump), concedierea Secretarului de…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit joi intr-o vizita la Stockholm, a avut vineri o intrevedere cu premierul suedez Stefan Lofven, in contextul ofertelor repetate ale Suediei de a facilita potentiale discutii intre Washington si Phenian, transmit dpa si AFP, citand un comunicat al guvernului…

- Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm in jurul orei locale 18,15 si s-a urcat intr-o masina dintr-un convoi de vehicule diplomatice. Potrivit ministerului suedez de Externe, Ri urmeaza sa ramana pana vineri in tara scandinava pentru intalniri cu omologul sau, Margot Wallstrom,…

- Presedintele american Donald Trump a blocat luni, printr-un ordin executiv, preluarea ostila a Qualcomm de catre Broadcom, o tranzactie de 117 miliarde de dolari care a fost analizata de o comisie speciala din cauza riscurilor de securitate, transmite Bloomberg, conform news.ro.Trump a actionat…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Comentariu de Ciprian Pop SUA este din ce in ce mai nedisimulata in aroganța sa de a face lumea sa-i serveasca propriile interese. Un exemplu tipic este raportul "Strategia naționala de securitate", prezentat de Președintele american Trump la sfarșitul anului trecut. In raport, Trump a stabilit patru…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Germania s-a declarat ingrijorata cu privire la credibilitatea Statelor Unite ale Americii sub conducerea presedintelui Donald Trump. Nelinistea Berlinului a fost exprimata de seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, transmite dpa international.

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…

- Niciun regim nu si-a asuprit cetatenii mai mult si mai brutal decat dictatura din Coreea de Nord, iar Statele Unite vor depune toate eforturile pentru a impiedica regimul de la Phenian sa dezvolte arme nucleare capabile sa ameninte teritoriul SUA, a afirmat presedintele Donald Trump. ”Solicit…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- La Panmunjom, în zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, au început negocieri bilaterale privind în primul rând participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. UPDATE 8:00 Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean,…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP."Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta a SUA…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Un total de 1.172 de nord-coreeni au reusit sa ajunga in Sud anul trecut, o cifra in scadere cu 21% fata de 2016 si mult mai redusa fata de 2001, a precizat Ministerul Unificarii sud-coreean. Marea majoritate a acestor nord-coreeni care fug de lipsurile din tara lor, supusa unor sanctiuni…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei, dupa ce "Romania a luat serios in considerare mutarea ambasadei in Israel din Tel Aviv la Ierusalim". Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Israelul se afla in contact cu "cel putin zece tari" pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim dupa exemplul Statelor Unite, a afirmat luni viceministrul israelian de externe Tzipi Hotovely, citata de AFP, scrie agerpres.ro. "Suntem in contact cu cel putin zece tari, dintre care unele in…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un isi tine viata privata departe de ochii lumii, insa nu poate ascunde chiar totul. Serviciile secrete sud-coreene au aflat, de exemplu, cati copii are liderul regimului comunist de la Phenian cu sotia sa Ri Sol-ju.

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap. Saptamana trecuta, Tillerson a afirmat ca Washingtonul…