- In urma selecției in vederea infiintarii la nivelul fiecarui judet din tara a centrelor de excelența din cadrul proiectului Ministerului Educatiei privind „Promovarea și susținerea excelenței, in educație prin dezvoltarea competențelor in disciplina Tehnologia Informației” Liceul Tehnologic ”Dumitru…

- Petrolul va disputa, la sfarsitul acestei saptamani, duminica, 11 martie, de la ora 14,00, primul joc oficial din anul 2018, adversara urmand sa fie Sporting Rosiori. “Drumul” catre promovarea in esalonul secund este unul la care si spectatorii fideli culorilor galben si albastru sunt asteptati in numar…

- Razvan Burleanu a publicat un articol in care in acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate familiei sale. In articolul postat pe site-ul personal, actualul președinte FRF amintește doua firme, care și-au atins…

- Mircea Sandu a ieșit din nou la atac dupa dezvaluirile facute in aceasta seara de Razvan Burleanu. Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, a publicat astazi pe site-ul personal o serie de legaturi suspecte intre Mircea Sandu și unele firme care ar fi beneficiat de contracte…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a dezvaluit la emisiunea "Neața cu Razvan și Dani", de la Antena 1, care e cel mai mare regret din actualul mandat, inceput in urma cu 4 ani. "Ne-am fi dorit sa fi creat mai multa competiție la nivel de copii și juniori. E unul dintre aspectele…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, cu unanimitate de voturi, reprogramarea primei etape a returului Ligilor a ll-a si a lll-a, ce ar fi trebuit sa aiba loc sambata, 3 martie, urmand a fi reprogramate pentru data de 28 martie. Astfel, SSC Farul nu va juca in acest week-end, in…

- Ministerul Tineretului si Sportului va fi obligat prin sentinta pronuntata vineri de Curtea de Apel Bucuresti sa emita avizul de modificare a statului FRF, dar schimbarile statutare nu vor fi in vigoare la data alegerilor pentru presedintia federatiei, astfel incat candidatura lui Ionut Lupescu nu va…

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. “Acum doua luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- La sediul Federației Romane de Fotbal s-a stabilit ieri țintarul barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Sorții au decis ca reprezentanta Sucevei sa intalneasca in dubla decisiva pentru accederea in eșalonul al treilea campioana județului Vaslui. Meciurile de baraj vor avea loc pe 16 iunie, de…

- Razvan Burleanu a explicat la conferința de presa de azi motivele pentru care Federația Romana de Fotbal a decis sa dea aviz pozitiv pentru disputarea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. Pe același considerent s-a decis și disputarea meciului dintre Gaz Metan Mediaș și Astra. "La Sibiu avem cod…

- BARAJ… Viitoarea campioana judeteana isi afla, astazi, la ora 09.30, adversara de la barajul de promovare in Liga a 3-a. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Federatiei Romane de Fotbal si va fi transmisa live pe pagina de facebook a FRF. In acest an barajul de promovare in Liga a 3-a se va [...]

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, ca Adunarea Generala a decis ca doua cluburi din Liga I sa poata solicita arbitri straini la meciul direct daca se pun de acord, dar a precizat ca decizia finala va apartine conducerii Federatiei Romane de Fotbal.…

- Drumuri inchise si masini inzapezite/ Viscolul ingreuneaza intervenția autoritaților in Eveniment / Peste 600 de pompieri, polițisti și jandarmi teleormaneni, cu 150 de mijloace de intervenție, sunt alaturi de autoritațile județene și locale pentru asigurarea misiunilor de protejare a vieții și bunurilor…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I este o pata neagra pe istoria echipei si a precizat ca jucatorii trebuie acum faca tot posibilul pentru a castiga Cupa Romaniei. …

- Arena Naționala a fost inspectata de UEFA in vederea pregatirii pentru EURO 2020. Specialiștii forului de la Nyon au facut o vizita de lucru la cel mai mare stadion din Romania, in perioada 20-21 februarie, pentru a se asigura ca acesta va fi pregatit sa gazduiasca cele patru meciuri de la EURO 2020.…

- In cadrul unei ceremonii spectaculoase, fostul mijlocas, sustinut de foarte multe personalitati, printre care Mircea Lucescu si Alex Ferguson, a anuntat ca va participa la alegerile de la 18 aprilie.

- Dinamo a ajuns intr-un moment greu de imaginat. Echipa creditata de Ionut Negoita a fost invinsa cu 2-0 la Giurgiu si a ratat prezenta in playoff-ul sezonului 2017/2018. Practic, Dinamo se va lupta in acest sezon pentru evitarea retrogradarii, urmand sa aiba dueluri cu Sepsi Sf Gheorghe, Juventus…

- Bogdan Stancu a marcat 14 goluri in cele 52 de partide disputate in tricoul Romaniei. Bogdan Stancu S-A RETRAS de la echipa nationala. Motivul pentru care a luat DECIZIA "Cu un profund sentiment de regret doresc sa anunț, prin aceasta scrisoare deschisa, retragerea mea de la Echipa…

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- In aceasta iarna, liderul ierarhiei turului ediției 2017-2018 din campioanmtul Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești, a avut antamate, grație suportului material important al finațatorului-partener, Veolia Romania, doua stagii de pregatire, fiecare cu specificul sau. Primul…

- Dan Petrescu a dat de pamant cu Mihai Stoica: ”Ce sa ințeleaga unul care n-a jucat niciodata fotbal?”. Lupta la titlu din Liga 1 s-a ascuțit, la fel și razboiul declarațiilor. „Cel mai bun fotbal il joaca Steaua și Universitatea Craiova. Spuneți-mi și mie ce joaca CFR Cluj, in afara de faptul ca bate…

- Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Gabriel Dodoi nu mai este jucatorul echipei Pandurii. Contractul dintre cele doua parti a incetat cu data de 13 februarie, dupa cum a stabilit comisia de litigii a Federatiei Romane de Fotbal. Potrivit unor surse, jucatorul a semnat deja...

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- La mijlocul saptamanii, pe terenul sintetic principal din incinta Centrului Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, inaintea amicalului dintre FC Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia, a avut loc, reamintesc, testul opunand doua formații de eșalon secund, CS Balotești și CS Mioveni. Prezentat oficial…

- Echipa secunda a Universitații Craiova a reușit o noua victorie la scor in perioada de pregatire din aceasta iarna. Dupa ce a invins prima clasata din Liga a IV-a Gorj, Petrolul Bustuchin, cu 11-0, și cu 2-0 pe Atletic Bradu ...

- Un numar de 24 de fotbaliști a luat Romulus Ciobanu, antrenorul principal al Petrolului, in al doilea cantonament de pregatire de dinaintea startului returului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal. O serie care o are in frunte pe echipa antrenata de fostul tehnician al echipei AFCM…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca programul etapei a XXIV-a a Ligii I a fost modificat. Conform noului program, partida Concordia Chiajna – Dinamo, care urma sa aiba loc duminica, 11 februarie, va avea loc in 12 februarie, iar CSU Craiova – Sepsi, care era programat in 12 februarie…

- Fiindca nu a reusit in aceasta pauza de iarna sa-si aduca propriul stadion la toate standardele cerute pentru a organiza meciuri de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e nevoita sa joace si ultimele meciuri ramase din retur pe o alta arena. Pana acum, in prima parte a sezonului, echipa covasneana…

- Directorul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da intre reprezentativa Romaniei si cea a Serbiei. "Este o grupa echilibrata, dar eu totusi cred ca noi si sarbii avem ceva in plus…

- Directorul sportiv al Federatiei Române de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da între reprezentativa României si cea a Serbiei.

- In sedinta extraordinara a Consiliului local Alexandria/ A fost aprobat excedentul bugetar din anii precedenti pentru folosinta in 2018 in Politic / In cadrul sedintei extraordinare de marti, la care au fost prezenti 18 consilieri din 21, cati sunt alesi in Consiliul local al municipiului Alexandria,…

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- Romania va juca pe data de 27 martie un meci amical cu Suedia pe noul stadion din Caiova. Autoritatile locale au trimis Federatiei Romane de Fotbal o adresa prin care si-au dat acordul pentru organizarea partidei.

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, e convins ca va caștiga intr-o maniera autoritara viitoarele alegeri de la FRF. "In 2005, in 2010, apoi in 2014, alegerile de la FRF au fost, de fiecare data, anuntate cu 30 de zile inainte. Sunt primele alegeri din istoria FRF care se anunta…

- „Galben-albastrii” incep oficial anul 2018 cu primul antrenament, obisnuita „baie de multime” de pe arena „Ilie Oana”! Chiar daca, in ultima perioada, pare sa existe un regres cu privire la interesul fata de ceea ce se intampla in tabara petrolista, reunirea lotului ramane o borna importanta, intr-un…

- Fostul jucator de tenis Gabriel Trifu a fost numit in functia de capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, in timp ce Andrei Mlendea a fost instalat antrenor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Comitetul Director al FRT, dupa discutii cu toti…

- Ulterior plecarii de la Cheile Gradiștei, pe 2 februarie 2018, delegația Petrolului va ramane pana pe 6 la Ploiești, iar in aceeași zi va urca iar in autocar, atunci pentru o deplasare mai scurta, adica doar pana la Centrul Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, acolo unde se va desfașura al doilea…

- Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea definitiva a lui Gheorghe Chivorchian, fost secretar general al Federației Romane de Fotbal și fost președinte executiv al FC Politehnica Timișoara, la pedeapsa inchisorii de trei ani, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pentru savarșirea…

- Cazul Virgil Rau, ziua a noua. In timp ce ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat ca, la 3 ianuarie, va trimite Corpul de Control la Centrul de Excelența din volei de la Baia Mare, pentru a investiga comportamentul antrenorului acuzat de abuzuri fizice și psihice, conducerea Federației Romane de Volei…

- Petrolul ar putea avea, din 2018, un nou antrenor secund, care sa se ocupe de pregatirea fizica a jucatorilor lui Romulus Ciobanu. Este vorba despre un nume important in “peisaj”, un profesionist cunoscut in Romania si cu un CV important – Dan Didita! Acesta a fost ofertat de catre Petrolul pentru a…

- Gazeta publica astazi inca o marturie dureroasa: un alt tanar voleibalist povestește cum a fost abuzat de antrenorul Virgil Rau in cei patru ani de juniorat petrecuți la Centrul de Excelența din Baia Mare. Reporter: Ați sesizat Comisia de Disciplina? Vișan: Nu. Reporter: O veți sesiza? Raspunsul președintelui…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, l-a atacat dur pe Anghel Iordanescu, pe care il acuza ca a renunțat la colaborarea cu foștii sai elevi din Generației de Aur."Iordanescu a lasat Generația de Aur pentru Burleanu și pentru ca i-au cerut-o George Maior și Gabi Oprea",…

- "La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele mari din Europa. Ca nu mai fac alta activitate. M-am lasat de alte afaceri, nu ma mai intereseaza. Fac numai fotbal si vreau sa castig multi bani din fotbal. Multi, nu 3, 7, 9, 10, ci 30, 25 de milioane pe an din fotbal. Asta…

- Clasamentul Ligii a II-a a suferit o noua modificare la mijlocul acestei saptamani, dupa ce Comisia de Etica și Disciplina a Federației Romane de Fotbal a aplicat inca o depunctare de patru puncte gruparii Olimpia Satu Mare. Sancțiunea vine in contul unor datorii mai vechi pe care clubul satmarean ...

- Marian Dima Singurul club prahovean la nivel de “Elita” in competitia juniorilor – Petrosport Ploiesti – are de plata o suma care depaseste 5.000 de ron in contul colegei de competitie Asociatia Regal Sport Club Ferdinand I Bucuresti. Decizia a venit din partea Camerei pentru Solutionarea Litigiilor…

- In ultima etapa a turului ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din al treilea eșalon național de fotbal, Petrolul s-a deplasat pe terenul echipei SC Popești-Leordeni, acolo unde trebuia neaparat sa caștige pentru a mai putea ierna pe prima poziției a ierarhiei. Iar asta dupa ce contracandidata…

- Trei dintre secunzii echipelor nationale, Jerry Gane, Razvan Rotaru si Leontin Toader, au asistat, aseara, la Ploiesti, la partida dintre Juventus si Astra, 0-1 disputata pe arena Ilie Oana. Alex Ionita a fost atent urmarit in partida cu Juventus si de un reprezentant al craiovenilor de la CS Universitatea…