- Cei cinci deputati și-au inregistrat demisiile la Biroul Permanent urmand ca acestea sa fie anunțate miercuri in plen. De notat ca trei dintre aceștia fusesera excluși vineri intr-o ședința ad-hoc a conducerii ALDE, respectiv Gavrilescu, Baișanu și Cupa. Prin aceste demisii, ALDE nu…

- Un nou scandal la Senat a blocat luni lucrararile plenului. Dupa ce grupul ALDE de la Senat s-a desființat, Calin Popescu Tariceanu a cerut în plen înființarea unui nou grup mixt „Democrația” format din senatori neafiliați ex-ALDE și ex-PSD însa PSD și Teodor Meleșcanu…

- Daniel Zamfir se va afilia grupului de la Senat al PSD, pentru a nu iși pierde locul in Comisia economica, insa ramane membru al ALDE, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Schimbarea vine dupa ce s-a desființat grupul ALDE la Senat. Calin Popescu Tariceanu incearca sa formeze…

- 'In discutiile pe care le-am avut in Comitetul liderilor, pozitia noastra a fost ca grupul ALDE este reprezentat, incepand de ieri, de persoana presedintelui Senatului care a fost ales, Teodor Melescanu. Nu am ajuns la o concluzie, am avut discutii destul de aprinse acolo. Ramane sa vedem ulterior…

- PSD l-a propus pe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului ALDE il susține pe Ion Popa pentru aceasta funcție. Alina Gorghiu este propunerea PNL. Senatorul liberal are susținerea UDMR și a PMP Marele test Pana la urma opoziția a venit cu doi candidați - Alina Gorghiu…

- Senatorii ar urma sa voteze marți succesorul lui Calin Popescu Tariceanu la șefia Senatului, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent saptamâna trecuta. Batalia ar urma sa fie data între fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu, care este susținut de PSD și risca astfel…

- ​Fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu este susținut de grupul parlamentar al PSD pentru funcția de președinte al Senatului. Anunțul a fost facut atât de premierul Viorica Dancila, la finalul întrunirii senatorilor social-democrați, cât și de Meleșcanu, care a precizat ca nu…

- "Astazi, Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala, condusa de senatorul ALDE Dorin Badulescu, a reușit sa ajunga la un consens cu privire la votul romanilor din strainatate. Ei vor avea…