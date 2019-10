Senatorul PSD de Timiş, Eugen Dogariu, despre demersul cu guvernul Orban 'PSD, eu personal, nu vom vota guvernul Orban. Demersul pare unul de amatori, plecand de la desemnarea premierului si de la programul de guvernare inexistent. (...). Ramane doar ceea ce s-a prezentat in spatiul public pana acum de reprezentantii PNL si USR, respectiv disponibilizari in administratie, eliminarea anumitor facilitati cum sunt cele pentru lucratorii din domeniul IT, introducerea unor noi impozite si schimbarea filosofiei fiscale', a afirmat Eugen Dogariu, intr-o conferinta de presa. Parlamentarul social-democrat a afirmat ca devine tot mai evident ca miscarile politice din ultimele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

