- Senatul a adoptat, cu 100 de voturi „pentru“ si 2 „impotriva“, propunerea legislativa pentru abrogarea legii privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale. Legea a fost initiata de Traian Basescu, senator care a explicat ca aceasta Academie este doar o sinecura pentru…

- Senatul a votat luni proiectul de lege al senatorului PMP Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, fondata in 2012 de Gabriel Oprea, cu 98 voturi "pentru", un vot impotriva si o abtinere.

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, prin care institutia de invatamant se desfiinteaza.

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Senatul a adoptat, in cursul saptamanii trecute, o propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana, in valoare totala de 60 de milioane de euro.Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede ca cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decat dublul sumei platite de acesta pentru a cumpara creanta…

- Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind aprobarea Programului de investiții pentru inființarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana, in valoare totala de 60 de milioane de euro. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Programul vizeaza realizarea de investiți…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost votat, miercuri, de deputați.

- Zile libere 2018: Proiectul de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza a primit, marti, raport favorabil de la Comisia de munca a Camerei Deputatilor. Initiativa urmeaza sa intre miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor. Senatul a adoptat deja…

- Initiativa legislativa de abrogare a pensiilor speciale a fost respinsa Senatorii din Comisia pentru munca si protectie sociala au dat un raport de respingere initiativei legislative prin care parlamentarii USR propuneau abrogarea pensiilor speciale. În opinia acestora, resursele…

- Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a adoptat marti, 27 februarie, raport favorabil pe proiectul de lege care face din Vinerea Mare sarbatoare legal, zi libera pentru toti angajatii din sistemul bugetar.Proiectul intra la votul final din plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, miercuri,…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa care vizeaza protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Proiectul, initiat de parlamentari de la USR si PSD, a fost adoptat cu 99 de voturi "pentru", 9 "abtineri" si niciun vot impotriva.Demersul…

- Un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata abia la finalul anului 2019 Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata…

- Ar fi pedepsite doar foloasele necuvenite pentru sine Proiectul de lege care prevede dezincriminarea unor fapte de corupție daca foloseale necuvenite sunt obținute pentru alte persoane a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Proiectul a fost depus de mai mulți parlamentari PSD, iar luni,…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- Senatul a aprobat, miercuri, prin lege, infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului si dezvoltarea socio-economica a tarii. Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma…

- Senatul a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe toata…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi "pentru , un vot "impotriva si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor masuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Senatorii au adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege care vizeaza adoptarea OUG 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, conform…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate 105 voturi pentru , in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea Capabilitatii de sprijin de foc indirect aferenta programului de inzestrare Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru”, 20 voturi „impotriva” si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor…

- Senatul a respins luni, cu 61 de voturi "pentru" si 23 de voturi "impotriva", propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice, scrie News.ro. Initiatorii au spus, la momentul depunerii…

- Senatul a adoptat luni, cu 88 de voturi „pentru”,o propunere legislativa care prevede amenzi mai mari pentru injuraturi, amenintari si gesturi obscene in public, dar si pentru deteriorarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera, ori pentru cei care participa…

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Proiectul de lege privind organizarea judiciara, al doilea din pachetul legilor justitiei, a fost adoptat, miercuri, de Senat cu 80 de voturi "pentru" si 28 de voturi "impotriva". Proiectul va ajunge pe masa la Klaus Iohannis pentru promulgare, care ori o poate retrimite Parlamentului,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat va fi de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB). Initiatorul legii, deputatul PSD Mircea Draghici, motiveaza, in expunerea…

- Punctul de pensie se majoreaza incepand cu 1 iulie 2018. Senatul a adoptat, in ședința plenului de miercuri, proiectul de lege de aprobare a OUG 82/2017 prin care punctul de pensie se majoreaza de la 1.100 de lei la 1.250 de lei și pensia minima garantata crește la 640 de lei de la 520 de […]

- Guvernul de la Chisinau a avizat miercuri, 13 decembrie, inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova referitoare la denumirea oficiala a limbii. Proiectul prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca, funcționand pe baza grafiei latine” cu „limba romana”.…