- Seful MI6 Alex Younger va avertiza Rusia sa nu subestimeze capacitatea Marii Britanii de a raspunde dupa atacul din Salisbury, intr-un discurs in care va explica de ce Marea Britanie dezvolta un spionaj „de generatie a patra” pentru o era noua si dificila, scrie The Guardian, conform news.ro.Younger…

- Seful MI6 Alex Younger va vorbi si despre felul in care agentia sa se pregateste pentru a-si intari legaturile cu agentiile similare din Europa, in fata unor incertitudini privind consecintele Brexitului asupra securitatii, scrie The Guardian, citat de news.ro

- Intr-un interviu pentru Daily Telegraph, generalul Mark Carleton-Smith a spus ca Marea Britanie "nu poate fi multumita de amenintarea pe care Rusia o reprezinta". "Rusii cauta sa exploateze vulnerabilitatea si slabiciunile oriunde le detecteaza", a spus el. Marea Britanie condamna Rusia pentru otravirea…

- Spania a amenintat ca se va opune 'acordului de divort' privind Brexit-ul daca dreptul sau de veto asupra relatiei viitoare intre UE si enclava britanica Gibraltar nu este recunoscut in scris.La randul sau, purtatoarea de cuvant a guvernului spaniol, Isabel Celaa, a subliniat vineri ca…

- Marea Britanie este „deschisa altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie sa schimbe cursul și sa opreasca atacurile impotriva securitații globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimata de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al primarului orașului Londra, anunta…

- Doi barbați ruși au fost arestați la inceputul acestui an, suspectați de spionarea unui laborator elvețian care investigheaza otravirea lui Serghei Skripal, scrie presa de investigații din Elveția și Olanda, citata de BBC News. Publicația olandeza NRC scrie ca cei doi spioni ruși au fost arestați in…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia nu are niciun motiv sa ii investigheze pe cei doi suspecti in atacul neurotoxic din Salisbury, Alexander Petrov si Ruslan Boshirov, deoarece Marea Britanie nu a cerut asistenta, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.