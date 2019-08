Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni fara precedent pe scena politica, dupa ce, ieri, Viorica Dancila nu s-a prezentat, la Vila Lac 1, la intalnirea cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Intalnirea avea drept scop tranșarea...

- Liderul PSD, Viorica Dancila, nu s-a prezentat astazi la Vila Lac 1 unde trebuia sa aiba o discuție cu Calin Popescu-Tariceanu și mai mulți lideri ai ALDE. Ședința fusese programata pentru ora 12:00, insa premierul nu a sosit. Dancila s-a scuzat invocand motive de sanatate. O intalnire intre cei doi…

- Calin Popescu Tariceanu se așteapta la o reformare din temelii a guvernului și nu la remanierea anunțata luni seara de premierul Dancila, dupa Comitetul Executiv al PSD. Guvernul funcționeaza din inerție și e nevoie de un gest de forța al Vioricai Dancila, crede Tariceanu, care a respins ideea „șantajului”…

- Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu dau carțile pe fața. Liderii coaliției de guvernare discuta despre alegerile prezidențiale.A mai ramas doar o zi pana cand PSD iși va desemna, in Comitetul Executiv, candidatul care va intra in cursa pentru Cotroceni.

- O prima ședința a coaliției de guvernare va avea loc, la Parlament, incepand cu ora 11.30, in biroul lui Calin Popescu Tariceanu de la Senat.Ședința se anunța una extrem de interesanta, asta in condițiile in care, la Congresul PSD, Tariceanu le-a propus partenerilor sa mearga cu un candidat…

- Viorica Dancila și Calin Popescu-Tariceanu s-au reunit luni dimineața intr-o ședința de urgența inaintea BPN al PSD. Prim-ministrul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, Calin...

- Liderii Coalitiei PSD-ALDE au o sedinta de urgenta, luni dimineata. La aceasta ora, Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu si alti lideri ai celor doua partide de la guvernare pun la cale strategia pentru urmatoarea perioada.Pe ordinea de zi a sedintei Coalitiei se afla pregatirea pentru…