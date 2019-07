Stiri pe aceeasi tema

- Serban Nicolae, unul dintre adversarii premierului Viorica Dancila, nu va mai fi liderul senatorilor PSD. Vicepresedintele PSD Robert Negoita, alt critic al Vioricai Dancila, a fost suspendat pentru sase luni din partid, timp in care nu va mai putea vota in CEX. Deciziile au fost luate intr-un CEX informal…

- Robert Negoița va fi suspendat din PSD pentru șase luni, iar Șerban Nicolae nu va mai fi liderul senatorilor social-democrați. Deciziile au fost luate, miercuri seara, în ședința informala a Comitetului Executiv, sub comanda Vioricai Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid.Robert…

- Social-democrații se întâlnesc miercuri, într-o ședința informala, la Vila Lac. Comitetul Executiv a fost convocat de președintele PSD, Viorica Dancila la ora 18:00 și au fost invitați liderii PSD din teritoriu dar și ministrii. Întâlnirea pesediștilor este prima dupa alegerea…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amanarii congresului social-democratilor programat pentru 29 iunie, subliniind ca o decizie in acest sens a fost luata deja intr-o sedinta a Comitetului Executiv...

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in sedinta Comitetului Executiv, pentru a-i retrage sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: Toader a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Robert…

