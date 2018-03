Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a discutat, marți, mai multe probleme care au fost dezbatute in continuu in societatea romaneasca in ultimul timp. Plenul instituției a avut pe ordinea de zi inclusiv problema protocoalelor dintre parchete și SRI, dar și Arhiva SIPA.

- Pasionații de sporturi extreme profita din plin de zapada chiar daca nu sunt la munte. Un tanar din orașul Motru, judetul Gorj, a fost filmat, marți dimineața, in timp ce se dadea cu snowboardul legat de o mașina. Imaginile au fost filmate, pe o strada din oraș. Dupa experiența periculoasa, nimeni…

- Temperaturile hibernale din weekendul care tocmai s-a incheiat n-au ramas fara efect in agricultura. Plantele care abia mijisera au fost acoperite ieri de un strat consistent de gheața, iar evoluția lor ar putea fi afectata. In tot acest timp, agricultorii nu pot decat sa se roage ca munca lor sa nu…

- Fostul sef al Serviciului de Securitate Federale (FSB) din Rusia incearca sa explice evenimentele tensionate care au conduse la schimburi dure de replici si amenintari intre Rusia si Marea Britanie. Fostul director de servicii secrete sustine ca ipoteza conform careia agentul dublu Serghei Skripal ar…

- ITM Arad deruleaza o noua campanie prin care se verifica modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri, cu modificarile și completarile ulterioare. In acest sens, s-au declanșat acțiuni de control la beneficiarii…

- Oamenii de știința nu au descoperit nicio dovada care sa ateste gradul ridicat de pericol aferent acestei zile. Se spune, chiar, ca doar atunci cand 13 pica intr-o zi de vineri este cu ghinion și este cu noroc daca este intr-o zi de marți sau de sambata. Simplul fapt ca mulți oameni cred cu tarie ca…

- Banicioiu a spus ca votul a inceput la ora 13.30 si deja au aparut primele buletine votate, iar in sala mai sunt mai putin de o treime din delegati. "Acest congres a fost facut in primul rand pentru a reechilibra balanta de gen in PSD. Tocmai asta am vrut sa fac, am vrut sa cedez candidatura doamnei…

- O bucatarie curata nu este mereu o misiune simpla. Și asta mai ales atunci cand ești obișnuita sa gatești in fiecare zi. Fie ca incerci sa prepari un fel de mancare in viteza, ca iți pregatești mancarea pentru urmatoarea saptamana sau ca pui la cale o simpla gustare, efortul tau va fi mereu dublat de…

- Suntem mari consumatori de medicamente si de unguente analgezice, arata studiile. Si totusi, cat de bine controlam durerea in tara noastra? Discutam despre terapia durerii cu conf. dr. Elena Copaciu, medic primar anestezie terapie intensiva, de la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti.

- Nu este deloc ușor sa dai jos kilogramele acumulate peste iarna. Daca ții cont de cateva trucuri simple, vei avea silueta pe care ți-o dorești!Daca vrei sa ai un abdomen plat și sa arzi grasimea abdominala, trebuie sa ai grija ce mananci.

- PNL a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor din data de 13 decembrie 2017, acuzand majoritatea PSD-ALDE ca „baga pumnul in gura opozitiei”.

- Se apropie vara si fiecare femeie se gandeste deja ca trebuie sa arate superb in noul costum de baie. E timpul sa treci la atac si sa iei cateva masuri, care te vor ajuta sa scapi de cele cateva kilograme care te incomodeaza . Ca sa fii sigura ca eforturile tale pe ultima suta de metri inainte de…

- Pune in fiecare noapte sub pat un pahar plin cu apa, chiar inainte de culcare, scrie spynews.ro. Este uluitor ce se intampla daca vei face asta. Citeste si Trucuri simple sa scapi de energiile negative din casa ta. Le poti aplica si la birou Aceasta este o tehnica prin care vei indeparta…

- Partidul National Liberal anunta ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, prin care, spun ei, "a fost instituit un nou regim al imunitatii judecatorilor CCR". Concret, legea prevede ca judecatorii CCR…

- Multi ar alege probabil prima varianta, fiind convinsi ca legumele proaspete sunt mult mai sanatoase decat cele congelate. Aflati insa ca este tocmai invers. Daca sunt congelate rapid legumele isi pastreaza valorile nutritive timp de mai multe luni; cele asa zis proaspete sunt in schimb degradate,…

- O dieta bogata in fructe si legume, in special cele ecologice, este mult mai prietenoasa cu mediul in comparatie cu cea bogata in produse de origine animala, au confirmat oamenii de stiinta intr-un studiu recent, citat luni de agentia Xinhua. Cercetarea, publicata in weekend in jurnalul…

- 9 metode simple de a economisi bani Exista metode simple de a economisi, unele cunoscute de toata lumea, altele nestiute, dar care daca sunt puse in practica au drept rezultat mai multi bani. O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este (1) sa nu mai cumperi cafea în…

- FOTO | Detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Ce vor face cei doi imediat dupa ceremonie. Cum arata sala de receptie Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la…

- Dr. Quinn: Adevarul e intotdeauna de aur? 11 situații frecvente in care oamenii obișnuiesc sa minta. Se spune ca minciuna are picioare scurte, iar psihologii ne îndeamna sa nu ne mințim niciodata pe noi înșine și extrem de rar pe cei dragi. Sa fim însa sinceri: reușim sa spunem…

- Chiar daca folositi un antivirus gratuit "pentru ca isi face treaba", adevarul e ca a incetat de mult timp sa mai fie aceasta cea mai sigura si eficienta solutie, scriu cei de la Playtech.ro. Majoritatea celor care continua sa foloseasca o aplicatie pentru prevenirea infectiilor cu malware,…

- Simona Halep nu a trecut peste infrangerea suferita in finala turneului de Mare Șlem de la Melbourne și o acuza pe daneza Wozniacki, actualul lider WTA, ca s-a folosit de trucuri pentru a rupe ritmul.

- Simona Halep a lansat un atac subtil la adresa lui Caroline Wozniacki, liderul WTA, dupa ce s-a intamplat in urma cu doua saptamani la finala de la Australian Open pierduta de romanca. Atunci, Wozniacki a cerut intervenția medicului la scorul de 4-3 cand urma sa serveasca Simona și astfel s-a rupt jocul.…

- Pungile de sub ochi (edemul infraorbital) reprezinta edemul sau umflarea zonei de sub ochi și apare des o data cu inaintarea in varsta, adesea deoarece unii dintre mușchii pleoapelor și țesuturi iși pierd din fermitate. O alta cauza a apariției pungilor de sub ochi o poate constitui concentrare de grasime…

- Edilul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, ca ''se încearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat în momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia'', anunta Agerpres.

- Cabina de duș trebuie curațata periodic de urmele de calcar și sapun. Pentru siguranța ta este mai bine sa folosești produse naturale, ecologice și economice care nu afecteaza obiectele și nici caile tale respiratorii. Iata cum cureți pereții cabinei de duș. Inainte de a curața cabina de duș lasa apa…

- Razboiul dintre Cornel Gales si fiii Ilenei Ciuculete a ajuns in instanta, la aproape un an de la disparitia cantaretei! Un martor secret divulga informatii halucinante despre idila secreta a lui Cornel Gales din timpul casatoriei cu Ieana Ciuculete!

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie.Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Pasionații de accesorii sunt invitați incepand de vineri la Palas, pentru a descoperi propunerile primelor ediții din acest an ale targurilor indragite Bag Expo și Expomineralia. Vor fi surprinși cu promoții de pana la 30%, noi modele de genți și o selecție de bijuterii din ametist. In perioada 2 –…

- Gabriela Cristea a rabufnit pe contul de socializare, dupa ce una dintre fane i-a scris un comentariu rautacios. Totul a pornit de la o imagine publicata de prezentatoarea tv, cu o prajitura preparata special pentru invitații sai. Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o fotografie cu…

- Surpriza! Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda“, decreteaza finantatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial…

- Berbec – Horoscop 28 ianuarie 2018 Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea. Nu ai norocul…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Ca sa arati impecabil, incearca o dieta sanatoasa si foarte simpla. Nu e vorba despre o cura de slabire cu meniu complex. Dieta cu iaurt si tarate de ovaz este, mai degraba, dieta ta obisnuita, la care adaugi acest doua ingrediente.

- Intamplare ca in filme! Indragita artista Steliana Sima a dezvaluit detalii socante despre un episod care i-a schimbat viata. I s-a spus ca trebuie sa fie operata si sa urmeze tratamentul specific, iar cand credea ca nu mai are nicio scapare, a aflat ca, de fapt, medicul se inselase in privinta diagnosticului.

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian. "Un om politic, în ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin…

- Conform mai multor studii realizate in ultimii trei ani, 25% dintre romani se confrunta cu dureri de cap acute si recurente, iar 12% sufera de migrene. In general, cei mai multi apeleaza la medicamente pentru a trata durerile de cap. Aceste dureri pot fi insa tratate si cu masaj. Aflati din materialul…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului.

- Chiar daca acum calendarul ne arata ca suntem in plina iarna, in ianuarie, temperaturile de afara sunt mai degraba de primavara. Poate de aceea si plantele cred la fel, asa ca, in curtea unei galatence au aparut capsuni, i-au inflorit galbenelele si chiar un trandafir a imbobocit. "Nu s-a mai intamplat…

- Caldura te face sa transpiri si, in consecinta sa elimini surplusul de lichid din organism. Retentia de apa este una dintre cauzele cresterii in greutate. Astfel, foloseste comprese calde daca vrei sa influentezi felul in care arata anumite parti ale corpului tau. Printre cele mai…

- „Metabolism” se refera la toate procesele din organism, fie ele de stocare (anabolism) sau de consum de resurse (catabolism). Exista atat un anabolism al muschilor, oaselor (bun, pana la un punct) cat si unul al grasimilor (stocarea grasimilor). Deci un „metabolism crescut al grasimilor” poate sa insemne…

- Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații cu mercur. Vedeta a urmat fel de fel de tratamente…

- Ca (mai ales) dulciurile dauneaza grav siluetei e un lucru bine stiut. Ce nu prea se spune e ca mancatul excesiv și pofta de dulce „ascunde o lipsa la capitolul tandrețe, afecțiune, grija, iubire. E o nevoie de calmare a capului, nu a stomacului”, pune punctul pe „i” nutriționistul Mihaela Bilic, in…

- Deputatul Nicusor Dan a cerut, miercuri, Tribunalului Bucuresti, suspendarea Hotarârii CGMB din 19 decembrie, care prevede ca activitatea de taximetrie se va face, obligatoriu, printr-un dispecerat, afirmând ca daca Legea taximetriei nu interzice aplicatiile,

- Detoxifierea dupa mesele copioase de sarbatori, bogate in grasimi si prajeli este la indemana oricui. Clasicele medicamente pot fi date uitarii deoarece exista remedii naturale care fac minuni in caz de greata, balonare, indigestie si stimuleaza tranzitul intestinal, potrivit ziarului Adevarul.Citeste…

- Intrebat daca nu-i place sa cante celebra melodie „Noi suntem romani", artistul a raspuns: „Este cea mai penibila melodie pe care am auzit-o vreodata in Romania. E ca si cand ar canta turcii «noi suntem turci». Aveti in fata omul care a dirijat un cor de 108 barbati, cu cantece patriotice adevarate.…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…