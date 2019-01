Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut, vineri, la Bucuresti, o intrevedere cu secretarul general adjunct al SEAE, Pedro Serrano, axata pe problematica politicii de securitate si aparare comuna a Uniunii Europene (PSAC). Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul consultarilor, cei doi oficiali au…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut vineri, 18 ianuarie 2019, la Bucuresti, o intrevedere cu secretarul general adjunct al SEAE, Pedro Serrano, axata pe problematica politicii de securitate si aparare comuna a Uniunii Europene PSAC .In cadrul consultarilor, cei doi oficiali au avut un schimb de…

- Luxemburgul a prezentat vineri o serie de masuri menite sa asigure ca britanicii care lucreaza pe teritoriul sau nu-si vor pierde locurile de munca in cazul iesirii fara acord a Marii Britanii din UE, un scenariu din ce in ce mai probabil, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a avut anul trecut peste 17.000 de interventii, cele mai multe dintre acestea fiind cazuri de urgenta asistate de SMURD, potrivit bilantului activitatii institutiei in anul 2018, prezentat vineri, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…

- Procurorul Lucian Onea a ajuns, in urma cu puțin timp la sediul CSM, acolo unde va fi audiat intr-un dosar deschis privind modul in care a fost instrumentat dosarul in care a fost cercetata Mihaela Iorga Morar, conform Romania TV.La sosirea la CSM, Onea nu a facut niciun comentariu privind…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va susține, miercuri la ora 17:00, la sediul Ministerului Justiției, o declarație de presa despre recursul compensatoriu.Citește și: Klaus Iohannis UIMEȘTE dupa discuția cu Jean - Claude Juncker - Șeful statului mizeaza pe competența Guvernului Dancila…

- Continua audierile in dosarul procurorilor DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, la Parchetul General. La PG a ajuns, in aceasta dimineața, și Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP)."Cred ca aceste masuri s-au luat prea tarziu, dar cred ca s-au luat pași…

- O delegatie de europarlamentari, condusa de eurodeputatul Ioan Mircea Pascu, vicepresedinte al Parlamentului European, formata din Sandra Kalniete, vicepresedinta a Grupului PPE, Victor Bostinaru, vicepresedinte al Grupului S&D si Roberts Zile, vicepresedinte al Grupului ECR, a avut joi, 22 noiembrie,…