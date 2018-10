Stiri pe aceeasi tema

- Pompeo a fost primit la coborarea din avion de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP. Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Autoritatile turce au inceput luni seara perchezitia consulatului saudit la Istanbul in cadrul anchetei asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, Donald Trump afirmand, la randul sau, ca eventuala asasinare acestuia, imputata Riadului, posibil sa fi fost comisa de "elemente incontrolabile",…

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…