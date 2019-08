Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu mai au interdictie de a detine rachete cu raza medie de actiune lansate de la sol incepand de vineri, odata cu retragerea din tratatul cu Rusia privind controlul armelor, insa fondurile pentru testarea si dezvoltarea de rachete s-ar putea epuiza in curand, potrivit unor oficiali…

- Statele Unite au dezmintit marti acuzatia Rusiei ca intentioneaza sa se retraga din tratatul de interzicere a testelor nucleare, transmite Reuters. Un reprezentant al Moscovei a declarat in cadrul unei conferinte pentru dezarmare de la Geneva ca Washingtonul are in vedere retragerea din…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Pentagonul a declarat vineri ca a amânat pe termen nedefinit un briefing de presa privind acceptarea de catre Turcia a unui sistem avansat de aparare antiracheta din Rusia, relateaza Reuters.Informarea ar fi trebuit sa aiba loc mai devreme vineri, cu oficiali de rang înalt, în…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat vineri faptul ca Rusia a refuzat din nou sa distruga noile rachete desfasurate in Europa, care incalca Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), relateaza Reuters si AFP. "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat sâmbata, în cadrul summitului G20 de la Osaka, ca nu exista probleme privind achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, cele doua țari concentrându-se momentan pe procesul de livrare, relateaza Reuters.Livrarea…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca i-a transmis foarte clar Turciei ca Statele Unite vor impune sancțiuni economice daca va continua achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, potrivit Associated Press, potrivit mediafax.Esper s-a intalnit cu…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…