Se circula in conditii de ceata densa pe mai multe drumuri judetene, inclusiv Constanta

- In perioada 2.05.2018 - 17.10.2018 s-au inregistrat 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, sapte cazuri fiind confirmate in ultima saptamana, potrivit CNSCBT. De asemenea, numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 40. In ultima saptamana, doi pacienti din Bucuresti si…

- Ministerul Sanatații anunța ca în ultima saptamâna, au fost confirmate doua cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nille, fiind înregistrate, în total, 268 de cazuri. Pâna în prezent, 38 de oameni au murit, dintre care doi în ultima saptamâna.…

- Un numar de 256 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virusul West Nile si 36 de decese au fost inregistrate pana in prezent, conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si preluate de Agerpres.…

- Nouasprezece noi cazuri de meningita și meningo-encefalita cu virus West Nile, transmis prin înțepatura de țânțar, au fost confirmate în ultima saptamâna, cele mai multe fiind înregistrate în Capitala. De asemenea, din cauza infecției cu virusul West Nile șase oameni…

- Ministerul Sanatații a facut publica situația evoluției infecțiilor cu virus West Nile, in perioada 14 – 20 septembrie 2018. 215 cazuri și 25 de morți anul acesta Potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații, cele 19 de cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nile, au…

- Potrivit unui comunicat al USR, initiativa a reusit sa indeplineasca cele doua conditii impuse de lege: peste 500.000 de semnaturi valide si minimum 20.000 de semnaturi din 21 de judete. "Situatia semnaturilor validate si depuse la Parlament din cele 23 de judete in care initiativa a strans…

- O persoana din Bistrița-Nasaud a fost infectata luna aceasta cu virsului West Nile, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). La nivel național, din luna mai și pana in prezent, 21 de persoane și-au pierdut viața, din cele aproape 200…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații incorecte, D.S.V.S.A. Giurgiu face urmatoarele precizari: In Romania Pesta Porcina Africana evolueaza in 10 județe: Satu-Mare, Salaj, Bihor, Tulcea, Constanta, Braila, Ialomița, Galați, Calarași și Ilfov. In județul Salaj au fost confirmate numai…