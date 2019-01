Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins HC Zalau cu 44-36 intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale, prima a returului. In urma acestui rezultat, campioana Romaniei a egalat SCM Rm. Valcea la puncte in fruntea clasamentului, informeaza Mediafax.Echipa pregatita de Dragan Djukic a avut cu HC Zalau ultimul…

- Campioana Romaniei la handbal feminin a anuntat, luni, transferul jucatoarei Claudia Constantinescu (24 de ani), de la HC Zalau. Handbalista joaca pe postul de inter stanga, exact de pe cel care va lipsi cel putin jumatate de an Cristina Neagu, accidentata, va debuta la CSM Bucuresti pe 26 ianuarie,…

- Etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin a avut cap de afis meciul de la Bacau, dintre Stiinta si CSM Bucuresti. Campioana Romaniei s-a impus cu 3-0, dovedind o forma buna cu doua saptamani inaintea debutului in Liga Campionilor. CSM Targoviste a demonstrat ca este una dintre echipele de top ale…