Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat o prima rectificare bugetara a anului 2019, și este necesar sa se implementeze o serie de masuri, avand in vedere politicile fiscale si tendinta de majorare a datoriei publice, arata agenția Scope Ratings, cu sediul in Berlin.In prezent ratingul Romaniei este BBB-,…

- In primele 4 luni din Anul 2019 din Romania au plecat 5 MILIARDE de Euro - acestia sunt bani imprumutati de Guvernul Romaniei ( cu dobanzi mari) si distribuiti la pensii si salarii / oamenii au cheltuit banii pentru produse din alte tari / cu banii imprumutati de romani sprijinim productia din alte…

- Administratorul public al Bucureștiului, Sorin Chirița, a transmis pe 5 iunie direcțiilor din Primaria Capitalei, instituțiilor din subordine și companiilor municipale o scrisoare care atesta situația financiara dezastruoasa de la Primaria Capitalei din cauza scaderii cotelor defalcate din TVA ce ajung…

- In nota, Guvernul Romaniei este somat sa investigheze amanuntit cazul si sa respecte angajamentele internationale in aceasta privinta, a afirmat Magyar. Secretarul de stat a catalogat drept inacceptabil faptul ca Romania tolereaza asemenea atrocitati, care "in barbarismul lor" evoca cea mai dura provocare…

- Cele zece locuințe modulare trimise de Guvernul Romaniei catre Rachita, cea mai afectata zona din județul Alba de inundațiile de sambata seara, au ajuns la destinație. Mai mult, SGA Alba a cerut in regim de urgența 15, 47 milioane de lei, fonduri necesare pentru reabilitarea cursurilor de apa afectate…

- Guvernul Romaniei a adoptat Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmareste promovarea destinatiilor ecoturistice si care creeaza cadrul legislativ necesar dezvoltarii turismului in zone protejate fara a avea impact negativ asupra mediului natural. Potrivit unui comunicat transmis…

- Ambasada Danemarcei la București posteaza un mesaj inedit, in care spune ca "va fi o duminica fierbinte”, dar dupa este "posibil sa fie mai racoare”. Luni, la o zi de la alegerile europarlamentare și referendumul pe tema justiției, instanța suprema este așteptata sa pronunțe decizia definitiva in cazul…

- Primarul orașului Patarlagele, Ion Gherighceanu lupta pentru o imagine a orasului cat mai aproape de statut si, nu in ultimul rand, pentru ridicarea nivelului de trai in toate comunitatile apartinatoare. Cu finantare de la Guvernul Romaniei, a fost implementat un proiect in valoare de 40 de miliarde…