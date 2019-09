Schimbări importante! Instagram impune o nouă restricție Postarile de pe Instagram care promoveaza ceaiuri pentru pierderea in greutate și procedure cosmetic vor fi in curand interzise, potrivit noilor politici adoptate de platforma de socializare. Instagram a anunțat miercuri ca va impune restricții privind postarile despre produse dietetice și chirurgie cosmetica, in efortul de a combate impactul negativ pe care platforma il are... Read More Post-ul Schimbari importante! Instagram impune o noua restricție apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Like-urile trec prin schimbari majore. Facebook testeaza posibilitatea de a ascunde numarul lor din postarile noastre Rețeaua sociala cu cei mai mulți utilizatori din lume se pregatește de schimbari importante. Dupa modelul folosit de Instagram, Facebook testeaza in prezent posibilitatea…

- Noua aplicatie va permite utilizatorilor sa schimbe mesaje cu cei mai apropiati prieteni din Instagram, sa impartaseasca locul in care se afla si alte detalii. Ea ofera si optiunea de actualizare automata a statusului. Aplicatia va fi complementara Instagram. Ideea este de a oferi utilizatorilor…

- Instagram testeaza o noua modalitate pentru combaterea știrilor false. Platforma social media adauga o opțiune pentru utilizatori pentru raportarea postarilor despre care ei cred ca nu sunt tocmai in regula sau care conțin informații false.

- Disney și-a anunțat planurile de a reinvia o serie de filme clasice, inclusiv Home Alone, Cheaper By The Dozen și Night At the Museum. Iubitorii de film și televiziune așteapta cu nerabdare sosirea noului serviciu de streaming Disney, Disney +, care urmeaza sa se lanseze in SUA in luna noiembrie. Platforma…

- Facebook a adoptat o politica noua privind vanzarile și tranzacțiile cu alcool și tutun, inclusiv țigarile electronice, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, potrivit CNN. Noua politica va interzice vanzarile private, tranzacțiile, transferurile și oferirea de alcool și produse din tutun pe…

- Airbnb, platforma de gasit cazare, si-a imbunatatit si a clarificat pe deplin modul in care le prezinta consumatorilor ofertele de cazare, in urma unor avertismente lansate de Comisia Europeana.

- Platforma de socializare Instagram este nevoita sa improvizeze in lupta impotriva hackerii care compromit tot mai multe conturi, in ultima perioada. Astfel, o noua metoda de verificare a identitatii va fi implementata.