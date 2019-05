Nervi intinși la maximum pentru șefii de secții din județul Timiș. Aceștia sunt nevoiți sa stea la coada, in picioare, pe scarile cladirii Palatului Administrativ, unde se afla sediul Biroului Electoral Județean Timiș, pentru a preda procesele verbale intocmite in urma numararii voturilor. Unii dintre ai au inceput sa devina agitați, in condițiile in care […] Articolul Scandal la sediul Biroului Electoral Județean Timiș: peste o suta de șefi de secții au rabufnit, dupa ore intregi de așteptare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .