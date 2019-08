Scandal în Olt, după un conflict în trafic. Polițiștii au folosit armamentul din dotare Un scandal intre mai multe persoane a avut loc vineri seara intr-o comuna din judetul Olt, dupa un conflict in trafic, iar politistii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare, tragand un foc de avertisment, care nu a provocat victime sau pagube materiale. In urma scandalului o persoana a fost ranita si a fost dusa la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, vineri seara, politistii au fost anuntati prin 112 de faptul ca in comuna Gradinari are loc un scandal in care sunt implicate mai multe persoane. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din țara au depistat 244 de autovehicule folosite pentru transport ilegal de persoane, contra-cost. Intr-o acțiune derulata in primele patru zile din luna august, au fost confiscate 201 de mașini folosite de „pirați”. In perioada 1-4 august, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Șase persoane, intre care trei copii, au fost ranite, vineri, in urma unui accident produs in comuna Plopșoru, din judetul Gorj. Masina in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Gorj, accidentul s-a…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, sambata, in jurul orei 20, politistii rutieri au depistat, cu ajutorul aparatului radar, un autoturism care se deplasa cu viteza de 127 km/h, pe DN 64, in localitatea Gradinari. "Intrucat conducatorul auto nu a respectat semnalul…

- Un sofer in varsta de 42 de ani, care circula cu 127 de km/h in localitate si care a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, a fost urmarit de acestia, oamenii legii tragand trei focuri de arma pentru prinderea sa. Barbatul nu avea permis si se afla si sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit…

- Tigari de contrabanda, in valoare de peste 360.000 de lei au fost confiscate la frontiera nord, in ultimele 24 de ore, fiind folosit armamentul din dotare. Potrivit ITPF Sighetu Marmatiei, un echipaj din cadrul...

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea unui procuror al DIICOT Timisoara, au prins in flagrant si au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, cetatean german, cercetat acum pentru trafic international de droguri de mare risc. Acesta a…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea unui procuror al DIICOT Timisoara, au prins in flagrant si au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, cetatean german, cercetat acum pentru trafic international de droguri de mare risc. Acesta a…