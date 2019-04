Stiri pe aceeasi tema

- Accident in vestul judetului. Interventia ISU Timis a fost solicitata in jurul orei 17.00 la un accident feroviar produs intre un tren personal in care se aflau sase calatori si un tractor. Incidentul s-a produs la intrare in localitatea Dudestii Vechi, la pasajul dinspre Valcani. Nu sunt victime,…

- Planurile Consiliului Județean Arad (CJA) și ale Centrului Cultural Județean Arad (CCJ) pentru cultura județului Arad au fost prezentate, joi, in cadrul unei conferințe de presa la care au participat Razvan Cadar, vicepreședintele CJA și Ionel Bulbuc, managerul CCJ. Intalnirea cu presa a debutat cu…

- Ambasada Romaniei la Praga, prin Excelența Sa Ambasadorul Romaniei la Praga și Biroul de Promovare Comercial-Economica la Praga au facut posibil un eveniment de promovare a județului Timiș, cu tot ce ofera acesta din punct de vedere economic, cultural și turistic. La eveniment au participat: Florica…

- Decizie de ultima ora luata de Ministerul Educației Naționale in ceea ce privește mandatul Aurei Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș. Va reamintim ca in data de 24 martie mandatul actualei șefe a ISJ Timiș a expirat, iar potrivit unor surse, Ministerul Educației Naționale urma…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Grupului PPE in Parlamentul European, a afirmat vineri, la Constanta, intr-o conferinta de presa, ca Partidul Social Democrat (PSD) si Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) sunt izolate in propriile familii politice europene, potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “BANAT” al județului Timiș a fost solicitat sa intervina in data de 22.02.2019, in intervalul orar 21:00 – 24:00, la 19 de situații de urgența, dintre care: – 4 degajari copaci cazuți pe autoturisme, fire de energie electrica și partea carosabila, in urma carora…

- Oamenii din raionul Ungheni vor putea beneficia de consultatii medicale la distanta. Un cabinet de telemedicina, dotat cu echipament si camera de supraveghere, a fost deschis in cadrul unitatii de primire urgente a spitalului.

- Mii de copii aflați in zone izolate ale județului nu au avut ocazia sa viziteze niciodata un muzeu. Plecand de la aceasta realitate, reprezentanții Muzeului Județean s-au gandit sa „duca” ei muzeul in aceste comunitați, fie prea indepartate, fie prea sarace. Soluția face parte din proiectele propuse…