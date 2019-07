Şase absolvenţi de nota 10, în Prahova, la prima strigare a rezultatelor de la Bac Violeta Stoica Pana la afișarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat din acest an, la prima strigare – inainte de depunerea și soluționarea contestațiilor – șase absolvenți de liceu din județul Prahova au obținut media maxima – zece! Cu patru mai mulți decat anul trecut, cand doar doi elevi absolveți de liceu din Prahova au obținut 10 pe linie la toate probele de examen. Cei șase elevi prahoveni fac parte din lotul celor 177 de absolvenți din acest an care se pot numi “crema cremelor” invațamantului liceal romanesc! Fara urma de indoiala, Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma centralizarii tuturor rezultatelor obtinute de catre elevii din cele patru colegii nationale militare din Alba-Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc si Craiova, institutii de invatamant in care s-a desfasurat examen de bacalaureat in acest an, promovabilitatea a fost de 99,45%. In ceea ce priveste…

- 99,45 % promovare bacalaureat la liceele militare În urma centralizarii tuturor rezultatelor obținute de catre elevii din cele patru colegii naționale militare din Alba-Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Craiova, instituții de învațamânt în care s-a desfașurat examen…

- Sase absolventi de liceu din Prahova au reusit performanta sa obtina media zece la examenul de bacalaureat in sesiunea din iulie 2019. Au fost afisate rezultatele de la Bacalaureat. Anul acesta, Colegiul National ”Mihai Viteazul” din Ploiesti a inregistrat cele mai bune performante la examenul de maturitate.…

- Aproape patru candidați au concurat anul acesta pe un loc la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, una dintre cele mai prestigioase instituții de invațamant preuniversitar ale Armatei Romane. Mai exact, pentru cele 120 locuri scoase la concurs au participat 423 candidați, care au fost declarați…

- Petre Apostol Federația Romana de Handbal a stabilit regulamentele de desfașurare pentru competitiile nationale de seniori in sezonul 2019/2020, si de aceasta data judetul Prahova urmand sa lipseasca de pe prima scena a handbalului romanesc. Insa, in Divizia A, ar putea fi inscrise doua echipe, la fel…

- La Olimpiada Nationala și la Concursul pe meserii din aria curriculara Tehnologii, competiții desfașurate, simultan, in mai multe județe ale țarii, elevii salajeni au obținut urmatoarele rezultate: premiul al III-lea: Sergiu Bogdan, clasa a XII-a, Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” – Zalau,…

- F. T. Sub genericul „Plan de masuri specifice Sarbatorilor de Paște”, jandarmii prahoveni au suplimentat, incepand de astazi, efectivele “din teren”, pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se, in paralel, prevenirea comiterii faptelor antisociale, a vagabondajulului,…

- Șase din cei șapte reprezentanți ai județului Prahova calificați la faza naționala a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica, derulata in perioada 18-21 aprilie 2019, la Colegiul Național Militar "Dimitrie Cantemir" de la Breaza, au obținut medalii de bronz, cel mai bun punctaj la nivel de județ…