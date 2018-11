Sarmale de post cu ciuperci și orez în foi de varză Chiar daca suntem in post, asta nu inseamna ca trebuie sa scoatem din meniu sarmalele. In aceasta perioada carnea este inlocuita fie cu ciuperci sau soia dupa preferințe. Gospodinele au gasit mai multe variante de a le gati și asta pentru ca romanii sunt mari amatori de sarmale. Astazi va prezentam varianta de post, fara carne. Fragede și gustoase Sarmalele de post sunt un fel de vegan. Ciupercile și orezul le fac mai fragede, mai ales atunci cand sunt gatite in vas de lut, la cuptor. Iar umplutura se pregatește foarte repede. Va trebuie ulei, ceapa, orez, ciuperci și morcov. Cine dorește poate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețete de post. Postul Craciunului a inceput pe 15 noiembrie 2018 și ține pana in ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. In aceasta perioada se pregatesc rețete de post. Mai jos puteți citi mai multe Rețete pentru Postul Craciunului din 2018. Fie din motive religioase, fie din motive care țin de sanatate,…

- Rețete de post. Postul Craciunului a inceput pe 15 noiembrie 2018 și ține pana in ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. In aceasta perioada se pregatesc rețete de post. Mai jos puteți citi mai multe Rețete pentru Postul Craciunului din 2018. Fie din motive religioase, fie din motive care țin de sanatate,…

- Ingrediente Ciulama de ciuperci cu pui si mamaliguta aripi de pui, smantana 750 g, ceapa, ciuperci – 500 g, ulei, sare, faina de porumb, apa, usturoi Mod de preparare Ciulama de ciuperci cu pui si mamaliguta Peste ceapa calita…

- Tirurile care asteapta sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu formeaza o coada de aproximativ sapte kilometri pe DN 5, pana in dreptul localitatii Fratesti, timpul de asteptare fiind de 60 de minute. „Tirurile care pleaca din vestul tarii la inceputul saptamanii ajung in zilele de marti, miercuri sau…

- Daca va plac supele din legume, cu siguranța veți aprecia aceasta supa de sezon. “Supa cu spanac și ou” este o mancare gustoasa și sanatoasa, care conține multa verdeața și se servește cu oua fierte și smantana. Supa se prepara foarte ușor, este bogata in vitamine și minerale, este hranitoare și ofera…

- Va prezentam o rețeta delicioasa de ardei grași la borcan perfecți in orice sezon. Ardeii grași se marineaza rapid intr-un amestec aromat și picant, care scoate in relief gustul nemaipomenit al ardeilor. Aceasta gustare fenomenala va ocupa locul de frunte pe orice masa, fiindca are un gust extraordinar…

- Ce trebuie sa stim cand alegem varza? Vezi cea mai mare greșeala pe care o fac toate gospodinele cand pun varza la murat!Cea mai mare greșeala pe care o fac toate gospodinele cand pun varza la murat! Iata rețeta corecta! Ce trebuie sa stim cand alegem varza? Sa fie bine coapta, indesata, alba si cu…

- Desi au origini turcesi, sarmalutele au devenit un preparat traditional pe masa romanilor, iar pentru pregatirea acestora sunt cunoscute o sumedenie de retete, care difera de la o regiune la alta.