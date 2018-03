Sarbatoare mare pe 22 martie 2018. Maine e ziua lor si trebuie sa le spui: „La multi ani!”

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 17 martie, crestinii romano-catoloci, dar si ortodocsi, il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Patrick, Luminatorul Irlandei. In aceasta zi, cei care vor sa aiba parte de noroc si sanatate trebuie sa respecte anumite traditii.

- In duminica a treia din Postul Pastelui 2018, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Sofronie Patriarhul Ierusalimului. Acesta este un mare ajutaror celor care se roaga lui. In fiecare an, la data de 11 martie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului.…

- S-au scurs momente infioratoare pe strazile din Viena in aceasta seara! Un barbat inarmat cu un cuțit a injunghiat la intamplare mai multe persoane. In haosul creat, atacatorul a reușit sa se faca nevazut, iar autoritațile patruleaza acum pe strazi și incearca sa il prinda. Trei persoane au fost injunghiate…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Rafael-Emanuel Neamțiu, un tanar de 23 de ani, și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, pe nume Luca Gabriela, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit primelor informații…

- EXATLON. Ionuț, de la ”Razboinici”, este unul dintre cei mai valoroși concurenți, dar și iubiți, im același timp. El a ramas suprins de imagine ape care soția lui a postat-o pe rețeaua de socializare. Soția Nela abia așteapta sa-l revada, ii duce dorul, și a facut publica o imagine din intimitate: Ionuț…

- Ziua de 7 martie are o semnificatie aparte in calendarul crestin ortodox. 7 martie este ziua in care credinciosii ii cinstesc pe Sfintii Mucenici Efrem, ep. Tomisului; Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie si Eterie, episcopii din Cherson. In data de 7 martie crestinii sunt in Postul Pastelui,…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Dacia are motive de sarbatoare. Din 2004 și pana astazi, constructorul de la Mioveni a vandut 5 milioane de mașini la nivel global. In același timp, in 2017, Dacia Sandero a devenit cel mai bine vandut model din Europa in randul persoanelor fizice.

- Laurette se afla in plin proces de divorț cu Ciprian Nistor și, recent, s-a fotografiat alaturi de un barbat, la o petrecere. Mulatra a ținut sa precizeze ca, pentru moment, nu are o relație cu absolut nimeni și, surprinzator, a precizat ca sunt șanse ca separarea de actualul soț sa nu se mai produca.…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Suntem in Postul Paștelui, cel mai lung și cel mai aspru dintre toate. De-a lungul timpului s-a constatat ca cei care mananca produse de post se ingrașa și astfel, multe persoane au renunțat sa nu mai manance alimente care conțin lapte, branza, oua, carne. Totuși, pentru ei, specialiștii au o veste…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Roxana Dobre și Florin Salam așteapta al treilea copil, motiv de bucurie pentru toata familia, dar bruneta este cam superata din cauza kilogramelor acumulate. Se pare ca iubita celebrului manelist nu-și poate stapani poftele și s-a cam ingrașat, cel puțin in ultima perioada. La ultimul control la medic,…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita fara viața in interiorul unui autocar „Atlassib Italia Srl”, parcat la sediul firmei din via Marconi a localitații Caselle di Selvazzano Dentro, provincia italiana Padova. Din primele relatari reiese ca autocarul in cauza ajunsese de puțin timp la sediu, venind din…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- ANM a emis o actualizare privind prognoza meteo pentru zilele de 1 martie, 2 martie si 3 martie 2018. Vremea va fi geroasa, cu temperaturi de pana la minus 26 de grade Celsius. Vremea, joi, 1 martie 2018.Vremea va fi in continuare geroasa, mai ales dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii,…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Aflata in spital ca sa iși viziteze iubitul, pe Victor Slav, Bianca Dragușanu a rememorat un episod neplacut din viața ei. Prezentatoarea de la „Te vreau langa mine” a povestit cum și-a rupt piciorul drept in urma cu aproape opt ani. Circumstanțele in care s-a petrecut accidentul i-au speriat speriat…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica fetei, dar si un vecin intr-un bloc din București a continuat seria gesturilor violente si dupa ce a fost arestat. Ahmed Othman, fiul in varsta de 24 de ani al unui oficial din Ambasada Libiei, a comis oribilele fapte sambata seara. La scurt timp a fost…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenții de anul acesta care și-au dorit sa se califice mai departe la Eurovision. La final insa, caștigatori au fost desemnați soliștii de la „The humans”, cu piesa „Goodbye”. Ei vor merge la finala de la Lisabona, intre…

- Medicul israelian care a pus la punct in Romania o adevarata ”fabrica de bebeluși”, unde se faceau recoltari de ovule și inseminari artificiale, și-a aflat pedeapsa de la judecatorii romani! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta documente exclusive din ancheta procurorilor, care au aratat…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta era mama unei fetite de sapte ani. Tatal copilei, inginer de meserie, nu s-a insurat cu…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Biserica Ortodoxa pomeneste in data de 24 februarie intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Ioan Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. Tot in aceasta zi, crrestinii merg la biserica si impart pachete pentru cei trecuti in vesnicie.

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Un indian de 56 de ani s-a ales cu doua inimi in urma unui transplant facut de medici care au incercat sa-i salveze viata printr-o tehnica foarte rara de transplant. Initial, pacientul urma sa fie supus unui transplant standard insa dupa ce au primit cordul donat medicii si-au dat seama ca acesta este…

- La fata locului intervin patru ambulante si echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in cele doua autoturisme care s-au ciocnit se aflau zece persoane, sapte dintre ele intr-un autoturism…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la “MasterChef” divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Drama din familia polițistei din Olt care și-a injunghiat șeful, acuzandu-l de viol, pare sa nu aiba sfarșit. Condamnata la cinci ani de inchisoare, Melania Renghea a fost lasata sa se intoarca acasa pentru a avea grija de cel mai mic dintre cei trei copii ai ei, dar ”pasuirea” judecatorilor a expirat!…

- Juratul ”iUmor” Mihai Bendeac și-a aniversat ziua de naștere chiar pe platoul emisiunii, la audițiile pentru sezonul cu numarul cinci, astfel ca a fost rasfațat intreaga zi atat de colegii sai, cat și de concurenți. Inca de la inceputul zilei, Mihai Bendeac a primit o vizita speciala de la mama sa,…

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci i-a facut pe jurați și mai competitivi, drept urmare cei trei iși vor declara razboi total, iar cel mai bun va invinge! Un concurs de skandenberg ad-hoc…

- Incepand de luni, vreme de 40 de zile va trebui sa ne dedicam purificarii trupești și sufletești, rugaciunilor și smereniei. Din acest motiv, lasata secului este prilej de mare sarbatoare, de petrecere și mese imbelșugate. Postul Paștelui sau Postul Mare este unul lung și trist. Ce tradiții se respecta…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza o expoziție de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 februarie, cu incepere de la ora 12, la Galeria de Arta Dej. Vor expune…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Ieronim Emiliani, calug.; Iosefina Bakhita, fc. Sfantul Mare Mucenic Teodor…

- Astazi sunt sarbatoriți Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura-de-Aur ca cei mai mari învațatori și pastori ai Bisericii. La sate se obișnuiește ca în aceasta zi de sarbatoare, închinata celor trei sfinți, sa se faca praznice de pomenire a morților…

- Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda, scrie Cancan. Suma…

- Sarbatori religioase ortodoxe:Sf. Sfintit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfintii Parinti de la Sinodul al VI-lea EcumenicSarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Clement si Agatanghel Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Emerentiana, fc. m.; Ildefons,…

- Sfantul Eftimie cel Mare a trait in secolul al IV lea, pe vremea imparatului Gratian. S-a nascut in Melitina (Armenia), din pantece sterp și neroditor. Numele sau inseamna in limba greaca „voie buna”. La varsta de 29 de ani ajunge la Iersualim și se muta intr-o peștera.

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…