- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655.235 unitați, cu 12,2 % mai mult fața de nivelul atins in 2016, anunta compania. In Romania, Dacia s-a impus ca lider detasat, cu 43.262 vehicule comercializate. Compania sustine insa ca piata din tara noastra a suferit anul trecut un “record trist” prin impactul…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- BMW este constructorul auto cu cele mai mari vanzari de mașini cu incarcare la priza din Romania, cu 131 de unitați in primele 11 luni ale anului, de peste doua ori mai multe decat rivalii de la Mercedes.

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Prezenta pe piața romaneasca inca din anul 1999, compania WIRQUIN Romania continua seria investițiilor majore in ceea ce privește producerea echipamentelor sanitare inovatoare. Compania are in plan, in anul 2018, sa construiasca cea mai moderna fabrica de instalații sanitare din țara. Proiectul va prinde…

- Avocatul Poporului a anuntat miercuri ca s-a autosesizat si urmeaza se demareze o investigatie cu privire la absenta imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absenta imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania,…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata. Compania nu a precizat ce cota de piata…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Piața șemineelor din Romania a cunoscut o creștere puternica in ultimii ani. Iar asta nu doar pentru ca romanilor le place sa fie in pas cu noile trenduri in materie de desing interior, ci pentru ca au inceput sa aiba incredere in cei care le produc. Adica au de unde alege șeminee de calitate! PEFOC.ro…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in lacrimi, devoaland faptul ca, din cauza acestei probleme,…

- Un lider mondial ajunge in Romania și vrea sa dea lovitura pe o importanta piața. Inființat in 2010, in Olanda, colosul este prezent in peste 30 de țari și 980 de orașe.Gigantul este indispensabil pentru orașe mari precum Amsterdam, Rotterdam și Monaco, iar acum iși face intrarea și in țara…

- Compania care deține YouTube, Alphabet Inc., a anunțat luni ca anul viitor intenționeaza sa creasca numarul angajaților care analizeaza și elimina materialele violente sau extremiste de pe platforma video, relateaza Reuters. YouTube ia masuri ferme pentru a-și proteja utilizatorii…

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant american incepe sa faca legea in domeniul auto. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania vrea sa cucereasca piața romaneasca și pune 'in corzi' liderul roman. Vezi AICI…

- Poșta Romana va trimite șoferilor amenzile CNAIR. Poșta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat o licitatie organizata de Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13.000.000 de lei, cu o durata de 24 de luni. Posta Romana este asociata,…

- Una dintre cele mai vechi banci din România, Bancpost, înființata înca din 1991 și privatizata în 2002 catre grecii de la Eurobank, este achiziționata azi de Banca Transilvania, numarul doi pe piața bancara locala.

- Editia a XII-a a Top 100 cele mai valoroase companii din Romania este cea mai interesanta din 2008 pana in prezent. In sfarsit, anii neintrerupti de crestere economica se vad si in rezultatele companiilor. In afara de cresterile de business, listarile Medlife si Digi au adus o lumina noua…

- Prezenta unor barbati inarmati pe strazile capitalei regiunii separatiste Lugansk este o tentativa de ”lovitura de stat” a unui sef al politiei locale destituit din functie, a declarat miercuri ”presedintele” ”republicii populare Lugansk” (LNR) Igor Plotnitki, relateaza Reuters.Plotnitki l-a…

- Varfurile de preturi pe pietele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piata nu functioneaza corect, sustine Francesco Starace, CEO si general manager Enel. Acesta sustine ca nu vede motive majore de ingrijorare, piata din Romania avand un cadru de functionare destul de bun, insa…

- Compania continua sa fie pe primul loc pe piata medicamentelor generice vandute in spitalele din Romania, cu o cota de piata de 17,6%, fiind cel mai important furnizor pentru produsele din clasa antiinfectioase. La finalul primelor noua luni din acest an, compania farmaceutica Antibiotice Iași a raportat…

- Anul 2017 a fost prolific pentru FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri online de îmbracaminte, încalțaminte și accesorii din România, iar extinderea pe înca o piața internaționala este o confirmare în acest sens. Compania a achiziționat la începutul anului…

- Rupert Murdoch l-a sunat pe Randall Stephenson, directorul executiv al AT&T, de doua ori in ultimele sase luni, si au discutat despre cumpararea postului de televiziune CNN, au declarat vineri surse pentru Reuters.Potrivit acestora, directorul executiv al companiei Fox, in varsta de 86…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank,…

- Piata de pariuri din Romania cunoaste o dinamica foarte accelerata in ultima perioada. Au loc multe schimbari, achizitii si vanzari importante si intra pe piata jucatori externi mari, ceea ce reflecta un interes sporit in ceea ce priveste Romania pe zona pariurilor sportive. In acest context, saptamana…

- Compania chineza va continua si angajarile din centrul de servicii, odata cu transferarea in Romania a unor departamente din cadrul Huawei Europe. „Investim mult aici, nu doar facem bani prin distribuitori, cum fac unii rivali“.

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant incepe sa faca legea in acest domeniu, in Romania. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania care produce una dintre cele mai avansate... Citește AICI ce gigant internațional…

- Retailerul francez de articole sportive Decathlon a construit in localitatea Stefanestii de Jos, din judetul Ilfov, primul centru logistic din Romania, de unde va aproviziona peste 30 de magazine din trei tari europene – Romania, Bulgaria si Grecia. Depozitul are o suprafata de 29.000 de metri patrati…

- Compania E.ON lanseaza pe piata din Romania furnizorul de energie E.ON Flash, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online, pe platforma eonflash.ro, consu-matorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.…

- Dedeman Bacau, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania, a inregistrat in primul semestru un avans de 17% al cifrei de afaceri, la 565 milioane de euro, potrivit datelor publice, transmite Ziarul Financiar. Recent, compania Dedeman a anunțat ca se retrage pe piața din Republica Moldova in "cauza…

- Reteaua mobila a Vodafone, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila, este capabila sa asigure viteze de descarcare a datelor de aproximativ 800 Mbps cu smartphone-uri care sunt disponibile pe piata. Masura este realizabila, dupa ce compania a investit în implementarea…

- 24 de ocupatii sunt pe punctul de a fi recunoscute oficial in Romania. Acestea sunt nominalizate intr-un proiect de Ordin, aflat acum in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii, relateaza Economica.net.Citeste si: Lider UDMR, dezvaluiri despre negocierile duse cu PSD: 'Abuzul in serviciu…