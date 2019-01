Sam Smith si Normani lanseaza piesa „Dancing With a Stranger”

Sam Smith si Normani incep anul in forta, oferindu-le fanilor piesa „Dancing With a Stranger”, o colaborare inedita, ce ii va emotiona in profunzime si ii va introduce intr-o poveste ce poate fi comparata cu o lectie de viata. „Dancing With a Stranger” este o mostra veritabila a ceea ce promite a fi combinatia ideala intre R’n’B si pop. Colaborarea surprinzatoare a celor doi artisti a luat nastere din intamplare, in timp ce Sam se afla in LA si compunea alaturi de Stargate si Jimmy Naples, iar sansa a facut ca Normani sa se afle in studioul vecin. Dragostea pentru muzica i-a adus impreuna si a…